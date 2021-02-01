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Mine Kırıkkanat Bombayı Patlattı

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Mine Kırıkkanat Bombayı Patlattı
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23 Eylül 2021 - 13:30
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Gazeteci-Yazar Mine Kırıkkanat’tan CHP’yi ve Kemal Kılıçdaroğlu’nu çok kızdıracak açıklamalar geldi.
Nokta TV’de Devrim Hacısalihoğlu’nun programına konuk olan gazeteci-yazar Mine Kırıkkanat, CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na çok sert sözlerle yüklendi ve bir de çok önemli bir iddiada bulundu. Kırıkkanat’ın iddiasına göre iktidara yakın medyanın elinde Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var ve o dosya yayınlanmıyor.

İşte Kırıkkanat’ın CHP’ye yönelik sert sözleri ve iddiası:

“Anayasa’yı deldirmeyiz dediler, deldirdiler. İşte onu yaptırmayız, ee yaptılar. Her şeyi yaptılar. Bu ülkenin herşeyini sattılar, neredeydiniz? Nerdeydin? Ben sana nasıl inanayım şimdi? Onu yaptırmam, bunu yaptırmam,..Kırmızı çizgisi mi kaldı CHP’nin? Bana CHP’nin geçilmeyen bir kırmızı çizgisi kaldığını söyleyin var mı?

Kılıçdaroğlu ve ekibinin oylarımızı artırmak için taviz dengesinde HDP’ye gel gel yapması aslında kendisini de sorgulamamak için…

Bakın ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü başım derde girebilir, benim başım da kıymetli.  Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya. Bu dosya yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basın çıkaracak bana öyle söylendi. Şu anda yandaş basın o dosyayı kullanmıyor biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan daha iyi bir ana muhalefet lideri bulamaz. CHP’den daha iyi daha soft, daha yumuşak, suya götürecek susuz getirecek bir parti bulamaz. Burada duruyorum…!”

İşte o açıklama…

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