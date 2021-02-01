Mine Kırıkkanat Bombayı Patlattı

İşte Kırıkkanat’ın CHP’ye yönelik sert sözleri ve iddiası:

“Anayasa’yı deldirmeyiz dediler, deldirdiler. İşte onu yaptırmayız, ee yaptılar. Her şeyi yaptılar. Bu ülkenin herşeyini sattılar, neredeydiniz? Nerdeydin? Ben sana nasıl inanayım şimdi? Onu yaptırmam, bunu yaptırmam,..Kırmızı çizgisi mi kaldı CHP’nin? Bana CHP’nin geçilmeyen bir kırmızı çizgisi kaldığını söyleyin var mı?

Kılıçdaroğlu ve ekibinin oylarımızı artırmak için taviz dengesinde HDP’ye gel gel yapması aslında kendisini de sorgulamamak için…

Bakın ne olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü başım derde girebilir, benim başım da kıymetli. Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında çok kapsamlı bir dosya var. Çok can alıcı bir dosya, çok yakıcı bir dosya. Bu dosya yandaş basının elinde. Bende de var ama yandaş basın çıkaracak bana öyle söylendi. Şu anda yandaş basın o dosyayı kullanmıyor biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Çünkü Sayın Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu’ndan daha iyi bir ana muhalefet lideri bulamaz. CHP’den daha iyi daha soft, daha yumuşak, suya götürecek susuz getirecek bir parti bulamaz. Burada duruyorum…!”

İşte o açıklama…