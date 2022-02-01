Migros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına Alındı

Migros deposunda çalışan işçiler, yüzde 8’lik zamma karşı 3 Şubat’ta iş bırakmıştı. “İş hukukunu bozmak”la suçlanan 120’den fazla işçiye bugün işten çıkarıldıkları yönünde mesaj atılmıştı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nın (DGD-SEN) Twitter hesabından işçilerin gözaltına alındıkların anlar paylaşıldı. Çok sayıda polis otobüsü depoya gelirken, işçiler “Direne direne kazanacağız”, “İşçiler burada Özilhan nerede” sloganları attı.

Sabah vardiyasında tekrar depo önünde olacağız; hesap soracağız

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, 2 sendika yöneticisi ve 150’den fazla işçinin gözaltına alındığı aktarılan DGD-SEN açıklamasında “Sendikamız Genel Başkanı, iki sendika yöneticimiz ve 150’yi aşkın işçi kardeşimiz Esenyurt Migros Depo’da gözaltına alındılar. Kıraç Karakolu’na götürülüyorlar. Sabah vardiyasında tekrar depo önünde olacağız. Hesap soracağız!” denildi.