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Migros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına Alındı

Migros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına Alındı
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09 Şubat 2022 - 14:46

Migros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına Alındı

Migros’un İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan deposunda iş bırakan işçiler gözaltına alındı.

Migros Deposunda İş Bırakan 150 İşçi Gözaltına Alındı

Migros deposunda çalışan işçiler, yüzde 8’lik zamma karşı 3 Şubat’ta iş bırakmıştı. “İş hukukunu bozmak”la suçlanan 120’den fazla işçiye bugün işten çıkarıldıkları yönünde mesaj atılmıştı.

Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası’nın (DGD-SEN) Twitter hesabından işçilerin gözaltına alındıkların anlar paylaşıldı. Çok sayıda polis otobüsü depoya gelirken, işçiler “Direne direne kazanacağız”, “İşçiler burada Özilhan nerede” sloganları attı.

Sabah vardiyasında tekrar depo önünde olacağız; hesap soracağız

DGD-SEN Genel Başkanı Neslihan Acar, 2 sendika yöneticisi ve 150’den fazla işçinin gözaltına alındığı aktarılan DGD-SEN açıklamasında “Sendikamız Genel Başkanı, iki sendika yöneticimiz ve 150’yi aşkın işçi kardeşimiz Esenyurt Migros Depo’da gözaltına alındılar. Kıraç Karakolu’na götürülüyorlar. Sabah vardiyasında tekrar depo önünde olacağız. Hesap soracağız!” denildi.

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