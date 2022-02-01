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Son Dakika: Erdoğan’ın Kapıya Koyacağı 3 Bakan İddiası

Son Dakika: Erdoğan’ın Kapıya Koyacağı 3 Bakan İddiası
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09 Şubat 2022 - 14:43

Son Dakika: Erdoğan’ın Kapıya Koyacağı 3 Bakan İddiası

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, son zamanlarda ortaya atılan görevden almalar ve atamalarla ilgili Cumhuriyet TV’ye dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Son Dakika: Erdoğan'ın Kapıya Koyacağı 3 Bakan İddiası

Adalet Bakanlığı’nda Abdulhamit Gül’ün yerine Bekir Bozdağ’ın atanmasını ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz” diyerek revizyon mesajı vermesi siyasi kulisleri hareketlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında, “Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz normaldir. Kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz” sözleriyle de değişikliklerin arkasının gelebileceği mesajını verdi.

Mustafa Balbay, Ankara kulislerinden aldığı yeni parti ve görevden alma bilgilerini, Cumhuriyet TV’ye anlattı.

 

 

Görevden alınma iddialarıyla ilgili konuşan Balbay, makamların ve kurumların içlerinin boşaltıldığını ve bakanların gidip gelmesinin sisteme çok bir etkisinin olmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hangi siyaseti izleyeceğini seçtiği kişiden anlamış oluyoruz. Abdulhamit Gül, Milli Görüş hareketinden gelen bir kişiydi. Erdoğan’ın genel anlamda yolda bulduklarını yola çıktılarına değiştirdiğini görüyoruz” ifadelerini kullanan Balbay, görevden alınabileceği iddia edilen bakanların isimleriyle ilgili de konuştu.

Ankara kulislerinde belirli isimlerin, görevden alınma iddiaları konusunda öne sürüldüğünü söyleyen Balbay, sözlerine şu şekilde son verdi:

”Önümüzdeki dönem Kültür ve Turizm Bakanı’nın, Sağlık Bakanı’nın ve Tarım ve Turizm Bakanı’nın değişebileceğine yönelik yorumlar var. Yeni bir adım atılıyor gibi bir havaya yelteniyorlar. Ben de bu ortamda faturanın kesileceği kişilerden birinin Sağlık Bakanı olacağına inanıyorum.’

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