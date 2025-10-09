MİAMİ’DE YENİ HAYAT: DEFNE SAMYELİ VE KIZLARI YENİDEN DOĞUYOR!

Magazin dünyası son günlerde “uyuşturucuya özendirme” iddialarıyla sarsılırken, gözaltı süreci yaşayan ünlü isimlerin serbest bırakılmasıyla gündem biraz olsun duruldu. Ancak bu süreç, bazı ünlüler üzerinde kalıcı etkiler bıraktı.

İşte o isimlerden biri de Defne Samyeli.

Ünlü bir kuaförün kulislerde fısıldadığına göre, Defne Samyeli bu olaylardan derinden etkilenmiş durumda. Samyeli’nin özellikle “güzel, genç ve başarılı kızların” bu tarz iddialarla anılmasından son derece rahatsız olduğu ve kızları Deren ile Derin Talu’nun geleceğini koruma içgüdüsüyle büyük bir karar aldığı iddia ediliyor.

AİLE MECLİSİ TOPLANDI, KARAR KESİNLEŞTİ

Dillerde dolaşan dedikoduya göre, Samyeli ailesi geçtiğimiz günlerde bir aile meclisi topladı.

Görüşmelere Defne Samyeli’nin babasının da katıldığı, hatta “kızların Türkiye’de daha fazla kalmasının doğru olmayacağı” yönünde fikir beyan ettiği ileri sürülüyor.

Bu görüşme sonrasında alınan karar ise oldukça radikal:

Deren ve Derin Talu artık Türkiye’de yaşamayacak.

MİAMİ’DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Dedikodulara göre, Samyeli ailesi Amerika’nın Miami kentine taşınmak üzere hazırlıklara başladı bile.

Ünlü kuaförün anlattıklarına göre, Defne Samyeli Miami’de bir emlak danışmanıyla iletişime geçti, bölgede okullar ve iş fırsatları araştırılıyor.

Ayrıca Deren ve Derin Talu’nun moda ve influencer projelerini Miami merkezli ajanslarla sürdürmesi planlanıyor.

Kulislerde, Defne Samyeli’nin de Miami’de medya ve dijital yayıncılık alanında yeni bir sayfa açmayı düşündüğü konuşuluyor.

“Türkiye’de artık güzelliğin, zarafetin bile yanlış anlaşıldığı bir dönemden geçiyoruz. Kızlarım kendi ayakları üzerinde duracak, özgürce yaşayacak” sözleri, yakın çevresine aktardığı iddia edilen cümlelerden biri.

Ancak ünlü kuaförün ifadesine göre, karar neredeyse kesin.

“Defne Hanım uzun süredir böyle bir taşınmayı düşünüyordu ama son olaylar bardağı taşırdı. Artık Miami’de tamamen yeni bir hayat kuracaklar.”

GİDİŞİN PERDE ARKASI

Defne Samyeli’nin bu kararı, sadece magazin değil; show dünyasının dengelerini de değiştirecek gibi görünüyor.

Uzmanlar, Samyeli ailesinin Amerika’da yapacağı projelerin uluslararası platformlarda ses getirebileceğini öngörüyor.

Kulislerde, Deren Talu’nun Miami merkezli bir moda markasıyla görüşme halinde olduğu, Derin Talu’nun ise dijital içerik üretimine yöneleceği konuşuluyor.

Henüz Samyeli cephesinden resmi bir açıklama gelmedi, ancak “ünlü kuaförün fısıldadığı” bu haber, kulislerde giderek daha fazla yankı buluyor.

Görünüşe göre, Defne Samyeli ve kızları için Türkiye defteri kapanıyor, Miami’de yepyeni bir dönem başlıyor.