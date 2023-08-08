Rizespor eski başkanı Tahir Kıran’ın anne acısı

Rizespor eski başkanlarından Tahir Kıran’ın annesi Günay Kıran vefat etti.
Rizespor’un eski başkanlarından Tahir Kıran’ın annesi Günay Kıran hayatını kaybetti..
Derepazarı eşrafından, Türkiye’nin önemli Armatürlerinden merhum Turgut Kıran’ın eşi, Tahir, Gökhan, Tamer, Murat ve Barbaros Kıran’ın anneleri Günay Kıran vefat etti.
Merhumenin cenaze namazı bugün ikindi namazını müteakip Altunizade İlahiyat Fakültesi camiinde kılınıp Eyüp aile mezarlığına defnedilecek.
Sacitaslan.com olarak Günay Kıran hanımefendiye Allah’tan rahmet, Kıran ailesine başsağlığı diliyoruz.