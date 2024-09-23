Metin Arolat’a zor veda: Gözyaşlarını tutamadı!

Oyuncu Nilgün Belgün de “Çok gençti, çok iyi bir insandı. Hepimizin dostuydu, herkesin dostu olmak kolay bir şey değil. Hepimizi çok severdi. Sevgi dolu, iyi kalpli bir adamdı. Çok genç yaşta kaybettik. Şok geçiriyorum, ani oldu çünkü. Bazı insanlar sahnede ölmek ister, ona kısmet oldu.” diye konuştu.