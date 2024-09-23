Metin Arolat’a zor veda: Gözyaşlarını tutamadı!

Sahnede aniden fenalaşarak yere yığılan Metin Arolat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ünlü sanatçı, 52 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz akşam sahnede rahatsızlanan Arolat, konserine ara verdi.
Kulise geçen Arolat, ‘sol kolum uyuşuyor’ dedikten sonra gömleğini çıkardı. Biraz dinlendikten sonra kendisini iyi hissettiğini dile getiren sanatçı tekrar sahneye çıktı. Ancak kısa süre sonra sahnede fenalaşıp yere yığıldı.
3 KEZ KALBİ DURDU!
Metin Arolat’a ilk müdahale seyirciler arasında olan bir hemşire tarafından yapıldı. Arolat daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Yolda 3 kez kalbi duran Arolat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
Metin Arolat’ın ölüm haberi sanat camiasını yasa boğdu.
Metin Arolat için, 22 Eylül Pazar günü İstanbul Teşvikiye Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı.
SON GÖREV
Metin Arolat’a son görev için pek çok ünlü isim cenazedeydi. Abla Fatoş Alkan kardeşinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı. Taziyeleri Arolat’ın ablası Fatoş Alkan kabul etti.
Törene Arolat’ın sanatçı arkadaşları Gülben Ergen, Gülşen, Ozan Orhon, Yeliz, Demet Sağıroğlu, yapımcı İzzet Öz, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Gülşen ve Gülben Ergen cenazede zor anlar yaşadı. Gözyaşlarını tutamayan ikili yakın arkadaşlarına son görevlerini yerine getirdi.
Metin Arolat için İzmir Beşikçioğlu Camisi’nde de yarın cenaze namazı kılınacak ve sanatçı Karşıyaka Mezarlığı’na defnedilecek.
“ÖLÜM ALLAH’IN EMRİ”
Cenazede bulunan Seda Bakan muhabirlerin sorularına kısa yanıt verdi. İhmal iddiaları sorulan Seda Bakan “Ben çok kaderciyim ölüm Allah’ın emri” dedi.
Cenazede basın mensuplarına açıklamada bulunan oyuncu Barış Kılıç, Arolat’ın çok başarılı bir reklam yönetmeni ve müzisyen olduğunu belirterek, “Her şeyin başında çok iyi kalpli biriydi. Çok üzgünüm. Çok erken yaşta aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin.” dedi.
Oyuncu Nilgün Belgün de “Çok gençti, çok iyi bir insandı. Hepimizin dostuydu, herkesin dostu olmak kolay bir şey değil. Hepimizi çok severdi. Sevgi dolu, iyi kalpli bir adamdı. Çok genç yaşta kaybettik. Şok geçiriyorum, ani oldu çünkü. Bazı insanlar sahnede ölmek ister, ona kısmet oldu.” diye konuştu.
Televizyon programcısı Esra Erol da çok üzgün olduğunu dile getirerek, “Çok erken yaşta hayatını kaybetti. Çekecek çok reklam filmi vardı, söyleyecek çok şarkısı vardı. Çok erken öldü, çok üzgünüz.” ifadelerini kullandı.