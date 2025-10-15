Mesut Özil’in Eşi Amine Gülşe Kariyerine Dair İddiaları Yalanladı!

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve güzel oyuncu Amine Gülşe, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi ve o tarihten bu yana mutlu evlilikleriyle sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Çiftin Ela ve Eda adını verdikleri iki kızları bulunuyor ve sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar her zaman büyük ilgi görüyor.

Son dönemde, Amine Gülşe’nin dizi ve film projelerinde yer almasını eşi Mesut Özil’in istemediği yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Bu iddialar, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmış ve ünlü çiftin hayranları arasında çeşitli yorumlara neden olmuştu.

Amine Gülşe, katıldığı bir etkinlikte bu söylentilere yanıt verdi ve iddiaları kesin bir dille yalanladı. Oyuncu, kariyer planlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Güzel bir proje gelirse tabii ki değerlendireceğim. Şu anda çocuklarla vakit geçiriyorum ve henüz herhangi bir proje söz konusu değil. Mesut bana iş konusunda asla yasak koymaz” ifadelerini kullandı.

Gülşe’nin bu sözleri, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını rahatlattı. Ünlü oyuncu, aynı zamanda kariyerine olan ilgisinin devam ettiğini ve doğru proje geldiğinde mutlaka ekranlara dönmeyi düşündüğünü de dile getirdi.

Çift, özel hayatlarını ve ailelerini ön planda tutarken, kariyer konusundaki kararların tamamen karşılıklı anlayış ve destek çerçevesinde alındığını belirtti. Amine Gülşe, çocuklarıyla geçirdiği zamanın kendisi için büyük önem taşıdığını ve bu süreçte gelen teklifler üzerinde dikkatle düşündüğünü ifade etti.

Bu açıklamalar, sosyal medyada ve magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Hayranlar, Amine Gülşe’nin kariyerine dönebileceğini öğrenmenin heyecanını yaşarken, çiftin mutluluk dolu evliliği de bir kez daha gündeme geldi.