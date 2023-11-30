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Merkez Bankası rezervlerinde rekor! 136,5 milyar dolara yükseldi

Merkez Bankası rezervlerinde rekor! 136,5 milyar dolara yükseldi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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30 Kasım 2023 - 16:10
Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 38 milyar dolar artarak 136,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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