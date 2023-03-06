Meral Akşener’den çok sert sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6’lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür.” ifadelerini kullandı. Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na çağrıda bulunarak “Milletimiz, sizleri sevdi, bağrına bastı ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’in açıklamalarıyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Kılıçdaroğlu, “Merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak” dedi. Daha sonra yayınladığı bir video mesajda ise ” Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genel İdare Kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantının ardından basın toplantısı düzenledi. Akşener, gelinen noktada, İYİ Parti’nin bir kıskaca alındığını ve dayatmaya mecbur bırakıldığını ancak buna boyun eğmeyeceklerini söyledi. Dün gerçekleştirilen 6’lı masa toplantısında 5 siyasi partinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını dile getirdiğini kaydeden Akşener, “Biz de İYİ Parti olarak 3 yılı aşkın bir süredir sokaklarda, dükkanlarda ve meydanlarda, sıklıkla duyduğumuz; milletimizin yoğun bir teveccüh gösterdiğine hemen her yerde şahit olduğumuz ve yapılan tüm kamuoyu araştırmalarında da uzun süredir Sayın Erdoğan’a karşı açık ara kazandığını gördüğümüz 2 ismin adaylığı konusunda görüşümüzü beyan ettik. Bu 2 isim; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Ekrem İmamoğlu’ydu” dedi.

“ŞAHSİ HIRSLAR TÜRKİYE’YE TERCİH EDİLMİŞTİR”

Aday belirleme sürecinin sağlıklı yönetilmesi için her siyasi partinin ayrı ayrı belirleyeceği araştırma şirketlerinin yapacağı çalışmalar ışığında ortak cumhurbaşkanı adayının, veriye dayalı, rasyonel ve objektif usul ile belirlenmesini de önerdiklerini belirten Akşener “Ancak maalesef bu görüş ve önerilerimiz, masadaki paydaşlar tarafından kesin bir biçimde reddedildi. Yani milletimizin haklı beklentilerini, masanın kararlarına yansıtma çabamız reddedildi ve 6’lı masanın son toplantısında tırnak içi bir anlayışa varıldı. Bu vesileyle anlamış olduk ki şahsi hırslar, Türkiye’ye tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki kişisel ajandalar uğruna, mübah sayılan kuyruklu yalanlar milletin kazandığı bir büyük hakikate tercih edilmiştir. Anlamış olduk ki yenilgi yenilgi büyüyen küçük hesaplar, 85 milyonun kazandığı kutlu bir zafere tercih edilmiştir” diye konuştu.

“NOTER MASASINA DÖNÜŞMÜŞTÜR”

İYİ Parti olarak ‘Önce memleket’ demekten asla vazgeçmediklerini, bir kez bile millete vermiş oldukları sözden dönmediklerini kaydeden Akşener, “Yeri geldi, parti çıkarlarımızı göz ardı edip, milletimiz için fedakarlık ettik. Bıkmadan, usanmadan, vazgeçmeden konuştuk, anlattık, dinlettik, gösterdik. Ancak ne yazık ki olmadı. Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla 6’lı masa artık millet iradesini, kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Milletin ortak iyiliği için iyi niyetlerle oturduğumuz 6’lı masa, artık potansiyel adayların tartışıldığı bir ortak akıl platformu olmaktan çıkmıştır. Tek bir adayın tasdiki için çalışan, bir noter masasına dönüşmüştür. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız” dedi.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU’NA ÇAĞRI

Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na da çağrıda bulunarak, “Değerli başkanlarım; siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız. Ne mutlu size ki milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz, samimiyetinizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz, sizleri sevdi, bağrına bastı ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde, sizi göreve çağırıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün de vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı tehlike altındayken, kurumlarımız yıpratılıp, içleri boşaltılırken, devletimizin itibarı her gün yok edilirken, saray hükumeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getiremeyip, milletimizi yokluğa mahkum ederken, 100 yıl önce olduğu gibi bugün de milletimiz istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır” diye konuştu.

Akşener, artık bir seçim yapılması gerektiğini söyleyerek, “Ya ışıl ışıl bir güneşin altında dimdik duracağız ya da uzayan gölgelerde kaybolacağız ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik bir hikayede figüranlık yapacağız. Ez cümle; ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız” dedi.

KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN TAŞLAR YERİNE OTURACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’in açıklamalarına ilişkin ilk değerlendirmesinde “Merak etmeyin bütün taşlar yerine oturacak” dedi.

KILIÇDAROĞLU’NDAN AKŞENER’E VİDEO MESAJLA YANIT

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ilk açıklamasının ardından sosyal medyadan yayınladığı bir video mesajda şu ifadeleri kullandı:

Sevgili halkım biz bu yola çıkarken, hep Halil İbrahim sofrasından bahsettik. Çünkü bu sofraya bu ülkenin tüm renklerini davet etmemiz gerekir dedim. Yoksa bu ülke iflah olmaz dedim. Türkiye’nin bütün renklerini birleştire birleştire kazanmak için yola çıktık. Soframız böylece gittikçe genişledi. Çünkü amaç sadece ceberrut sarayı göndermek ya da değiştirmek değildi. Amaç aynı zamanda yeni, güzel bir Türkiye oluşturmaktı. Bu sofraya o oturmasın, bu oturmasın diyerek bu ülkeyi toparlayamayız. Birilerini hor görerek göz ardı ederek Türkiye’yi değiştiremeyiz. Bu Türkiye’yi 20 senedir yaşıyoruz zaten. Erdoğan gitsin ama Erdoğanizm gelsin bu da olmaz. Tarihi sorumluluğumuz var bizim.

İttifakımızın diğer ortakları medyaya çıkıp hakaretler etmiyor, ittifaka zarar demeçler hiç vermiyor. Hiçbirinin ittifak içinden oy devşirmeye çalıştırdığını da görmedim. Sürekli aynı olgular, birbirini tekrar eden cümleler. Biz ülkeyi siyasal operasyonlarla yönetmeye talip olmayacağız. Hepimizin sorumluluğu var ve sorumlu davranacağız.

BU SOFRADA SİYASİ OYUNLARIN, NEZAKETSİZLİĞİN YERİ OLMAMAMLI

Bana gelince, ben bu saatten sonra değişmem. Ben birleştiririm, birleştirmeye de devam edeceğim. Sofra büyümek zorunda, bunu da kimse durduramaz. Bu sofrada siyasi oyunların, nezaketsizliğin, Erdoğan dilinin yerinin olmaması gerekirdi. Bu sofraya oturanlar böyle oturdu. Kalkan da ancak bu sebepten kalkacaktır. Umudum, niçin bir araya geldiğimizin farkındalığıyla sakin olmamız. Bu sofraya herkesi davet etmemizdir. Birilerimizin kalkması yerini, tüm renklerimizin oturmasını sağlamamızdır. Onun için ne ben ne partimdeki yol arkadaşlarım herhangi bir gerginliğe izin vermeyeceğiz, alet olmayacağız. Biz sorumlu davranmaya devam edeceğiz. Kimseyi geride bırakmayacağız. Türkiye’nin tüm vatandaşları bu sofraya davetli olacak. Halkımız kaygılanmasın. Biz her şekilde Erdoğan’ı da Erdoğan’ın propaganda makinasını da yeneriz yeneceğiz, emin olun. Yeneceğiz.

KARAMOLLAOĞLU’DAN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in aday çıkışının ardından sosyal medya hesabı Twitter’dan bir açıklama yayımladı. Karamollaoğlu, “Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.” notuyla paylaştığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Aziz milletimizin problemlerine çözüm olmak adına, yine aziz milletimizin teşviki ve desteği ile çıktığımız bu kutlu yolculuğu bugüne dek büyük bir kararlılıkla sürdürdük. Millet ittifakı olarak, özellikle son bir buçuk yıldır her konuda beraberce çalışıp, ortak akıl ve istişare ile birçok konuda uzlaşıya vardık. Dün gerçekleştirdiğimiz son toplantımızda, genel başkanların her birinin altına imza atmasının ardından kamuoyu ile paylaşılan ortak metnimizden de anlaşılacağı üzere; 28. Dönem TBMM ve 13. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ortak Cumhurbaşkanı adayımız ve geçiş süreci yol haritası konusunda ortak bir anlayışa ulaştık. Bu minvalde; toplantımızda sözleştiğimiz gibi 6 Mart Pazartesi günü Saadet Partimizin ev sahipliğinde bir araya geleceğiz. Halkımız müsterih olsun! Bizler, milletimize verdiğimiz sözün arkasındayız! Aynı inanç, azim ve kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz.”

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