Meloni’nin Partisinden Yeni Teklif: Kamusal Alanlarda Peçe ve Burka Yasaklansın

İtalya’da Başbakan Giorgia Meloni’nin liderliğini yürüttüğü sağ koalisyonun önemli ortağı ve Meloni’nin partisinin üyesi olan İtalya’nın Kardeşleri (FDI), kamusal alanlarda burka, nikap ve peçe kullanımını yasaklamayı öngören yeni bir yasa tasarısını parlamentoya sundu. Yasa teklifi, ülkede kamusal alanlarda yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin kullanımını sınırlandırmayı hedefliyor.

Yasa Teklifinin İçeriği

FDI milletvekilleri tarafından Temsilciler Meclisi’ne sunulan “Ayrılıkçılığa Karşı” başlıklı tasarı, özellikle okullar, üniversiteler, kamu binaları ve resmi kurumlarda yüzü tamamen kapatan giysilerin kullanımını yasaklıyor. Tasarının yasalaşması halinde bu kurallara uymayanlara 300 ila 3 bin avro arasında para cezası uygulanması öngörülüyor.

Sağ Koalisyondaki Diğer Parti Lig’in Benzer Teklifi

Meloni’nin koalisyon ortağı aşırı sağcı Lig Partisi de geçen Ocak ayında benzer bir yasa teklifini parlamentoya sunmuştu. Lig Partisi’nin tasarısı da kamusal alanlarda burka ve peçe gibi yüzü kapatan giysilerin yasaklanmasını öngörüyordu, ancak FDI’nın teklifi kadar kapsamlı değildi. Lig’in önerisi hâlen komisyon incelemesinde bulunuyor ve FDI’nın daha geniş kapsamlı teklifi ile birleştirilip birleştirilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Parlamentoda Kabul Olma İhtimali

Sağ koalisyon partilerinin parlamentodaki çoğunluğu göz önüne alındığında, tasarının yasalaşma ihtimalinin yüksek olduğu değerlendiriliyor. İtalya’daki bu girişim, özellikle kamusal alanlarda yüzü kapatan kıyafetlere yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşırken, Avrupa’daki benzer yasak tartışmalarıyla da paralellik gösteriyor.

Tepkiler ve Tartışmalar

Önerilen yasa tasarısı hem iç politikada hem de uluslararası kamuoyunda tartışmalara yol açtı. İnsan hakları savunucuları, tasarının dini özgürlüklere müdahale olabileceğini savunurken, tasarıyı destekleyenler, kamusal alanlarda güvenlik ve entegrasyon gerekçelerini öne çıkarıyor.

İtalya parlamentosu, önümüzdeki aylarda her iki yasa teklifini görüşecek ve hangi düzenlemelerin yürürlüğe gireceği netleşecek. Yasaların kabul edilmesi durumunda, İtalya’da kamusal alanlarda yüzü tamamen kapatan kıyafetlerin kullanımına ciddi sınırlamalar getirilmiş olacak.