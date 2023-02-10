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Mehmetçik, Hatay’a lojistik destek üssü kurdu

Mehmetçik, Hatay’a lojistik destek üssü kurdu
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10 Şubat 2023 - 13:05

Mehmetçik, Hatay’a getirilen yardımların depremzedelere daha hızlı ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile kurulan destek üssünde incelemelerde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetleri depremzedelere yardım için seferber oldu. Depremin etkilediği bölgelerde vatandaşlara sıcak yemek, kumanya ile ekmek dağıtıldı. Ayrıca bölgelere gönderilen sahra mutfakları faaliyetlerine başladı. Bunlarla birlikte seyyar tuvalet, seyyar banyo da depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay’a gelen yardımların daha hızlı depremzedelere ulaştırılması için lojistik destek üssü kurdu. Serinyol kışlasında kurulan lojistik üssünde bölgeye gönderilen yardımlar sınıflandırılıyor. Daha sonra yardımlar AFAD koordinesinde askeri araçlarla ihtiyaç duyulan bölgelere hızla sevk ediliyor.

 

Mehmetçik, Hataya lojistik destek üssü kurdu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile lojistik destek üssünde incelemelerde bulundu. Çalışmalara ilişkin bilgi alan Akar, talimatlar verdi.

Bu mesaj www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

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