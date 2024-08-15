Maymun çiçeği virüsü Türkiye’ye geldi!

Prof. Dr. Önder Ergönül, NTV yayınına katılarak maymun çiçeği hakkında açıklamalarda bulundu. Ergönül’ün açıklamalarını, NTV Sağlık Muhabiri Melike Şahin, resmi X hesabından paylaştı.

Ergönül, Türkiye’de de tek tük maymun çiçeği vakalarının görüldüğünü açıkladı.

“TÜRKİYE’DE BELLİ HASTANELERDE TEK TÜK VAKALAR GÖRÜLDÜ”

Prof. Dr. Ergönül, “Türkiye’de belli hastanelerde tek tük vakalar görüldü ama korkacak bir düzeye ulaşmış değil” ifadelerini kullandı. Ergönül, “Bunlar tek tük vakalar, panik yaratacak düzeyde değil” diye de ekledi.

DSÖ’DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim” ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN MEMİŞOĞLU DÜN AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelmiş, Bakan Memişoğlu, “Maymun çiçeği ve COVID-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda herhangi bir alarm durumumuz söz konusu değil” ifadelerini kullanmıştı.

517 KİŞİ ÖLDÜ

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) 9 Ağustos’ta yayımladığı rapora göre, ocak ayından 8 Ağustos’a kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi virüse yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

Virüs nedeniyle 511’i Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) olmak üzere 517 kişi yaşamını yitirdi.

NASIL BULAŞIYOR?

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), “maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)” ismini, 2022’de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla “mpox” olarak değiştirdi.