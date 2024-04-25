YILMAZ AİLESİNDEN AÇIKLAMA…

“En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu Başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz’ı bugün Beşiktaş’taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik.

Cenazesi 26 Nisan 2024 Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Karacaahmet aile kabristanlığına defnedilecektir. Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun.”

Şenol Güneş ile eski bakanlar Yaşar Topçu ve Eyüp Aşık, çok sayıda taziyeye katıldılar.