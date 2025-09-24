Mastung’da Bombalı Saldırı: Caffar Ekspresi Raydan Çıktı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde, Peşaver-Ketta hattında seyreden Caffar Ekspresi yolcu trenine bombalı saldırı düzenlendi.

Patlama ve Yaralılar

Mastung bölgesinde raylara yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu trenin 6 vagonu raydan çıktı, bunlardan biri devrildi. Patlamada 12 yolcu yaralandı, yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay sırasında trende 270 yolcu bulunuyordu.

Güvenlik güçleri hızlıca olay yerine intikal etti, hasar gören hat güvenlik kontrollerinin ardından onarıldı ve tren seferleri yeniden başladı.

Bölgedeki Güvenlik Durumu

Pakistan’ın özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde silahlı saldırılar sık görülüyor.

TTP , Afganistan’dan saldırılarını organize ettiğini iddia ederken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ise eyaletin Pakistan’dan ayrılmasını ve Beluc halkının yönetimde söz sahibi olmasını talep ediyor.

Bu saldırı, bölgedeki güvenlik sorunlarının ve tren hatlarının risk altında olduğuna bir kez daha dikkat çekti.