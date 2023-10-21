Masterchef All Star’da arsa ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu! Azize damga vurdu

MasterChef ekrana gelen son bölümde yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. İlk etapta kazanan takım belli olurken O yarışmacının reçete almaması yarışmaya damga vurdu.

Masterchef All Star’da yarışmacılar bu kez ödül oyununda arsa için mücadele etti. Yarışmacılar Lüleburgaz’da çekime giderken arsa ödülü için Trakya mutfağı yaptı. Burada kıyasıya mücadele devam ederken takım oyunu sırasında mavi takım adeta zor anlar yaşadı.

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9 yarışmacının olduğu takımda 5 reçete olması nedeniyle kimi isimler boşta kaldı. Boşta kalan isimlerden biri de Azize oldu.

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Önce yarışmacılara yardım etmek isteyen fakat kendi döneminde yarıştığı takım arkadaşı Sergen tarafından sert cümlelerle karşılaşan Azize, gözyaşlarını tutamadı. Yarışmacıların ikna etme çalışmalarına yanıt vermeyen Azize, oyunda yer almak istemediğini dile getirdi. Kenarda duran Azize, eğer mavi takım kazanırsa emek vermediği için ikinci etapta da yer almayacağını belirtti.

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KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU Yarışmacılar daha sonra stüdyoya döndü. Ödül oyununun ilk etabını kazanan mavi takım oldu. Tatlıya gelmeden kazanan mavi takım büyük sevinç yaşadı. Fakat stüdyoya dönüldükten sonra Azize kendi yaşadıklarını anlattı. 9 yarışmacıdan 8’ine yardım isteyip istemediklerini sorduğunu dile getiren Azize, yarışmada reçete almak istediğini vurguladı.

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AZİZE ÖDÜL OYUNUNA KATILMADI Mavi takımda yer alan Azize, ilk etapta yarışmadığı için, ikinci bölümde yer almak istemediğini dile getirdi. Azize’nin bu kararı şefler tarafından kabul edildi. Azize böylelikle ödül oyununun ikinci turunda yarışmadı.

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İKİNCİ ETEBA GEÇTİLER Mavi takımın yarışmacıları daha sonra ikinci tura geçti. Yarışmacılar sıfır atık kapsamında verilen ürünlerle yaratıcı tabaklar yaptı.

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