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Masterchef All Star’da arsa ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu! Azize damga vurdu

Masterchef All Star’da arsa ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu! Azize damga vurdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Ekim 2023 - 13:07

MasterChef ekrana gelen son bölümde yarışmacılar ödül oyunu için mücadele etti. İlk etapta kazanan takım belli olurken O yarışmacının reçete almaması yarışmaya damga vurdu.

Masterchef All Star'da arsa ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu! Azize damga vurdu - Sayfa 1

Masterchef All Star’da yarışmacılar bu kez ödül oyununda arsa için mücadele etti. Yarışmacılar Lüleburgaz’da çekime giderken arsa ödülü için Trakya mutfağı yaptı. Burada kıyasıya mücadele devam ederken takım oyunu sırasında mavi takım adeta zor anlar yaşadı.

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Masterchef All Star'da arsa ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu! Azize damga vurdu - Sayfa 2

9 yarışmacının olduğu takımda 5 reçete olması nedeniyle kimi isimler boşta kaldı. Boşta kalan isimlerden biri de Azize oldu.

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Masterchef All Star'da arsa ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu! Azize damga vurdu - Sayfa 3

Önce yarışmacılara yardım etmek isteyen fakat kendi döneminde yarıştığı takım arkadaşı Sergen tarafından sert cümlelerle karşılaşan Azize, gözyaşlarını tutamadı. Yarışmacıların ikna etme çalışmalarına yanıt vermeyen Azize, oyunda yer almak istemediğini dile getirdi. Kenarda duran Azize, eğer mavi takım kazanırsa emek vermediği için ikinci etapta da yer almayacağını belirtti.

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Masterchef All Star'da arsa ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu! Azize damga vurdu - Sayfa 4

KAZANAN TAKIM BELLİ OLDU

Yarışmacılar daha sonra stüdyoya döndü. Ödül oyununun ilk etabını kazanan mavi takım oldu. Tatlıya gelmeden kazanan mavi takım büyük sevinç yaşadı. Fakat stüdyoya dönüldükten sonra Azize kendi yaşadıklarını anlattı. 9 yarışmacıdan 8’ine yardım isteyip istemediklerini sorduğunu dile getiren Azize, yarışmada reçete almak istediğini vurguladı.

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Masterchef All Star'da arsa ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu! Azize damga vurdu - Sayfa 5

AZİZE ÖDÜL OYUNUNA KATILMADI

Mavi takımda yer alan Azize, ilk etapta yarışmadığı için, ikinci bölümde yer almak istemediğini dile getirdi. Azize’nin bu kararı şefler tarafından kabul edildi. Azize böylelikle ödül oyununun ikinci turunda yarışmadı.

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Masterchef All Star'da arsa ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu! Azize damga vurdu - Sayfa 6

İKİNCİ ETEBA GEÇTİLER

Mavi takımın yarışmacıları daha sonra ikinci tura geçti. Yarışmacılar sıfır atık kapsamında verilen ürünlerle yaratıcı tabaklar yaptı.

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Masterchef All Star'da arsa ödülünü kazanan yarışmacı belli oldu! Azize damga vurdu - Sayfa 7

Son ikiye Sergen ve Kıvanç kaldı. Büyük ödülün kazananı Kıvanç oldu. Kıvanç yaptığı açıklamada arsayı annesine armağan edeceğini belirtti.

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