Mahmut Celayir’in yeni sergisi bir davetle açıldı

Mahmut Celayir’in yeni sergisi bir davetle açıldı

Sanat dünyasının usta ressamlarından Mahmut Celayir’in “Gölgenin Izinde” adlı yeni sergisi, ünlü isimlerin katıldığı bir davetle Pera Palace’da açıldı. Eserlerinde; kimlik, yurt, aidiyet, göçebelik, toprak ve doğa kavramlarının üzerinde çalışan Mahmut Celayir’in merakla beklenen sergisine katılan davetliler, resimleri hayranlıkla inceledi. Sanatçının göçebe yaşantısının bir göstergesi olan, Issız ve terk edilmiş topraklardan ilham alarak oluşturduğu eserler büyük beğeni topladı. Celayir’in doğayı ve bitki örtüsünü kendine özgü dokunuşlarla yorumlandığı eserlerden oluşan sergisi pazartesi günleri hariçi 25 Haziran tarihine kadar saat 11.00-19.00 saatleri arasında gezilebilecek.