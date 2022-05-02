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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu
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02 Mayıs 2022 - 16:02

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu

‘Arka Sokaklar’ın ‘Zeliha’sı Yüsra Geyik tarzı ve paylaşımlarıyla zaman zaman gündem oluyor. Güzel oyuncu Geyik, son dönem moda olan tek düğmeli hırkasıyla görüntülendi. Sütyesiz tarzıyla dikkat çeken oyuncu ilişki sorusuna ise Hadise ile cevap verdi.

Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 1

Arka Sokaklar’a çocuk iken giren ve dizide büyüyen Yüsra Geyik tarzıyla dikkat çekti.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 2

Rıza Kocaoğlu, Ozan Güven ve Serkan Sümer gibi isimlerle anılan Yüsra Geyik, “Hayatımda şu an için kimse yok. Bu işler zaten nasip kısmet” dedi.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 3

Güzel oyuncu Hadise göndermesi yapmayı da ihmal etmedi.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 4

“EĞER SEVGİLİM OLURSA…”

‘Arka Sokaklar’ın ‘Zeliha’sı Yüsra Geyik “Şarkıcı Hadise gibi büyük konuşmak istemem. Çünkü kendisi, ‘Sevgilimle fotoğrafımı paylaşmam’ demişti ama paylaştı. Eğer sevgilim olursa sosyal medya hesabımdan paylaşmam. Konserimde nişan fotoğraflarımı paylaşırım” diyerek hem güldürdü hem de Hadise’yle dalga geçti.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 5

ARKA SOKAKLAR’DA BÜYÜDÜM”

Muhabirlerin “Yüsra Hanım projeler var mı? Yaz da geliyor tatil var mı?” sorusuna “Okuduğumuz işler var tabii o yüzden bu taraflara geliyorum zaten güzel bir şey olsun diye çok uğraşıyoruz” dedi.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 6

Muhabirlerin “Yüsra Hanım Arka Sokaklar dizisinde uzun yıllar oynadınız Zeliha karakterinde. İnsanlar sokakta Zeliş diye sesleniyor mu?” sorusuna ise Geyik şöyle cevap verdi:

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 7

“Tabii ki, onu yıkmak biraz zor sanırım. Aslında fena değil tahmin ettiğimden daha kolay alıştılar. Ama bir kitleyi Zeliş dışına çıkarmak zor çok şey, duyuyorum ‘Dönmeyecek misin, niye dönmüyorsun?’ diye insanların öyle bir beklentisi tabii ki de var çünkü çok alıştıkları bir şeydi o. Ama daha güzel şeyler yapmak lazım ki o zihinleri tazelemek için onu yıkabilmek için uğraşıyoruz. 11 sezon inanılmaz, kendime şaşırıyorum Arka Sokaklar’la büyüdüm resmen.”

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 8

Yüsra Geyik, son dönem moda olan tek düğmeli hırkasıyla da dikkat çekti.

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 9

İşte o kare…

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 10

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 11

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 12

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 13

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 14

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 15

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 16

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 17

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 18

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 19

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 20

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 21

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 22

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 23

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 24

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 25

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 26

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 27

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 28

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 29

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 30

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Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik sütyensiz tarzıyla dikkat çekti! Hadise göndermesi olay oldu - Sayfa 31
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