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LVBEL C5 AŞKINI İLAN ETTİ

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Türk rap sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Lvbel C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, özel hayatıyla bir kez daha gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda Kandıra Cezaevi’nden tahliye edilen ünlü rapçi, bu defa sevgilisiyle yaptığı sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi.

“seni seviyorum” mesajıyla gündem oldu

Lvbel C5, sosyal medya hesabında sarışın sevgilisi Ece Kırtanır ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafı paylaşarak “Seni seviyorum” notunu düştü. Lüks otomobilinde çekilen karede çiftin mutluluğu dikkat çekti. Kırtanır da aynı pozu kendi hesabında paylaşarak duygularını hayranlarıyla paylaştı.

lüks yaşam, büyük ilgi

Uyuşturucuya özendirici içerikler nedeniyle tutuklanmasıyla gündeme gelen Lvbel C5, tahliyesi sonrası hem müziği hem özel hayatı ile yeniden ilgi odağı oldu. 50 milyon TL’lik otomobilinden yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

LVBEL C5 AŞKINI İLAN ETTİ
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