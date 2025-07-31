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ARMAĞAN ÇAĞLAYAN’A TAKİPÇİSİNDEN TATİL ÇAĞRISI

HaberKonseyi Editör tarafından yayınlandı
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Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, sosyal medya üzerinden aldığı sıra dışı bir mesajla gündeme oturdu. Ayvalık’ta sakin bir yaşam süren Çağlayan’a bir kadın takipçisi, birlikte tatil yapma teklifinde bulundu. Mesajda yemek yapabileceğini, temizlikle ilgilenebileceğini belirten kadın, “Tatile çok ihtiyacım var” diyerek samimi bir çağrıda bulundu.

Çağlayan’dan Tepki: “Ağzım Açık Okudum!”

Instagram hesabından gelen mesajı paylaşan Çağlayan, şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi:

“Bu istek kaçıncı ‘level’ bilemedim ben :))) Öyle ağzım açık okudum DM’i :))))) Herhalde benimle kafa buluyor diye karar verdim!”

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Takipçileri arasında hem eğlenceli yorumlar hem de şaşkınlık dolu tepkiler yükseldi.

YouTube’da Yayıncılık Hayatına Devam Ediyor

Popstar yarışmasıyla tanınan Armağan Çağlayan, şu sıralar YouTube’daki “Gör Beni” programıyla izleyicilerle buluşuyor. Aynı zamanda “Seyfi Bey” adlı tiyatro oyununda sahne alarak sanat hayatını sürdürüyor.

ARMAĞAN ÇAĞLAYAN’A TAKİPÇİSİNDEN TATİL ÇAĞRISI
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