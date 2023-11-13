Lucas Torreira’dan sevgilisi Devrim Özkan’a: En iyi yerimsin

Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ünlü oyuncu Devrim Özkan’ın aşkı doludizgin sürüyor.
Lucas Torreira, aşkını dile getirdiği yeni paylaşımlarda bulundu.
Uruguaylı futbolcu, Devrim Özkan ile futbol oynadıkları anın da yer aldığı 9 fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
Lucas Torreira, yayımladığı gönderilere, “Sen, benim en iyi yerimsin. Hayatımda olmanı seviyorum. Seni çok seviyorum aşkım” ifadelerini kullandı.
Lucas Torreira ile Devrim Özkan, aşklarını ilk kez 31 Ekim’de sosyal medya hesaplarına taşımıştı.
Lucas Torreira; sevgilisiyle fotoğraflarının üzerine, doğduğu şehir olan Uruguay’ın Fray Bentos kenti ile Devrim Özkan’ın doğum yeri olan Bodrum ve ‘seni seviyorum’ yazmıştı. Torreira’nın paylaştığı fotoğraf, yaz aylarında Miami’de çekilmişti.