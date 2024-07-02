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LPG’ye büyük zam geldi!

LPG’ye büyük zam geldi!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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02 Temmuz 2024 - 9:55
Akaryakıt fiyatlarına peş peşe gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. LPG’ye 1 liranın üzerinde büyük zam geldi, tabelalar değişti.

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