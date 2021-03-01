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Kraliçe Elizabeth Liderlere Ateş Püskürdü !

Kraliçe Elizabeth Liderlere Ateş Püskürdü !
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15 Ekim 2021 - 14:25
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’na katılıp katılmayacağı belirsiz olan liderlerle ilgili sert açıklamalarda bulundu.

 Dünya nüfusunun yüzde 85’ini etkileyen bir kriz haline gelen iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası kamuoyundan daha yüksek sesler yükselmeye başladı. O isimler arasına son olarak İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth katıldı.

Galler’in başkenti Cardiff’te meclis açılışına katılan 95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’yla ilgili konuştu. İskoçya’nın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Cop26 olarak da bilinen zirveye Kraliçe Elizabeth ve kraliyet üyeleri de katılacak.

PUTİN, MODİ, BOLSONARO, MORRİSON BELİRSİZ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da gideceği konferansa katılımla ilgili yaşanan son gelişmeler Kraliçe Elizabeth’i kızdırdı. ABD Başkanı Joe Biden dün zirveye katılacağını açıklarken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun katılıp katılmayacağı belirsizliğini koruyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise zirvede olmayacağını duyurmuştu.

‘KİMİN GELDİĞİNİ BİLMİYORUM’

Daily Mail’in haberine göre bu tutum karşısında tepkisini dile getiren Kraliçe Elizabeth, “Olağanüstü değil mi. Sürekli Cop26 ile ilgili şeyler duyuyorum ama halen kimin geldiğini bilmiyorum. Bir fikrim yok. Yalnızca kimlerin gelmediğini biliyoruz. İnsanların konuşup bu konuda bir şey yapmaması gerçekten sinir bozucu” dedi.

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