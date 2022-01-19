Korkusuz Yazarı Ahmet Takan: Erdoğan MHP’yi Her An Sırtından Atabilir

Bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın , Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı hedef aldığı, “Edirne’deki en büyük hesabı İmralı’dakine verecek” ifadesini irdeleyen Ataklı, “Bana sorarsanız, sarayın gönlü tam olarak HDP’nin kapatılmasından yana değil. HDP’ye hazine yardımın kesilmesi ve bazı kelle isimlerine siyasi yasak getirilmesini hesaplarına göre yeterli görüyorlar. Ancak, ortada büyük bir sorun var… HDP’nin kapatılmasını isteyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ikna edilemiyor” dedi.

“Saray, format atılmış bir “çözüm süreci” kartına dönüş yapabilir mi?” diye soran Ataklı, devamında şunları kaydetti:

“Bazı siyasi gözlemcilere göre; oyu yüzde 4-6 civarında olan MHP’yi, Tayyip Erdoğan her an sırtından atabilir.”