Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

GİZEM KARACA “DON’T GROW UP İTS A TRAP! (SAKIN BÜYÜME, BU BİR TUZAK!)

GİZEM KARACA “DON’T GROW UP İTS A TRAP! (SAKIN BÜYÜME, BU BİR TUZAK!)
9 views
03 Haziran 2022 - 14:41

Evdokya karakteriyle TRT 1 ekranlarındaki “Alparslan Büyük Selçuklu” dizisinde izleyenlerin karşısına çıkarak beğenileri toplayan Gizem Karaca, MAG Haziran sayısına konuk oldu.

“Çok değerli sanatçılarla ve ustalarla çalışma fırsatım oldu ve her projede, her canlandırdığım karakterde hayatıma katacak özel şeyler oldu.”

“Pandemi süreci benim için dinlenme süreci oldu. Bol bol seramik ve resim yapıp, bahçemle uğraşarak vakit geçirdiğim bir dönemdi.”

“Hafif dengesizlikleri olan, biraz hırçın, o “gıcık olduğumuz” ama vazgeçemediğimiz insanlar vardır ya hayatımızda, öyle birini canlandırmak isterim sanırım.”

“Ne olursa olsun, makyaj yapmasam bile gece yatmadan yüzümü güzelce yıkayarak, nemlendiricimi sürüp yatarım.”

“Evdokya’nın gerçek olması, hakkında bilgi edinip canlandırabilmek gerçekten çok kıymetli bir duygu.”

2011 yılında Miss Turkey ikincisi olan güzel oyuncu, hakkında en çok merak edilenleri MAG Okurları için yanıtladı.  Oyunculuk serüveni ile ilgili konuşan Gizem Karaca şunları söyledi: “Bu süreç ve bu yolculuk benim için çok kıymetli. Her proje bir yolculuk diye düşünüyorum. Bu süreçte beraber yola çıktığınız ve o yolu beraber yürüdüğünüz insanlar oluyor. Aynı amaç için bir araya geliniyor ve sonra ayrılınıyor; ama o yolu değerli kılan, birbirinize kattıklarınız oluyor günün sonunda. Çok değerli sanatçılarla ve ustalarla çalışma fırsatım oldu ve her projede, her canlandırdığım karakterde hayatıma katacak özel şeyler oldu. Bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum.”

 

Dijital platformlar hakkında da konuşan Gizem Karaca “Dijital platformların artması beni çok heyecanlandırıyor. TV ve sinema dışında, dışarıda bekleyen bir sürü senaryo, bir sürü hikâye var ve artık daha geniş bir alan olması çok heyecan verici gerçekten. Bu konuda sabırlı bir bekleyiş içindeyim. En içime sinen, en benim ve bana değer katacak projede yer almak isterim” dedi.

Karaca kendisini tanımlayan mottosunun ise “Don’t grow up its a trap! (Sakın büyüme, bu bir tuzak!) olduğunu iletti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ölümden dönen Sinem Ünsal’dan flaş açıklama! “Kaza boyutuna kıyasla…”Ölümden dönen Sinem Ünsal’dan flaş açıklama! “Kaza boyutuna kıyasla…”
Gülşen eleştirilere yanıt verdi!Gülşen eleştirilere yanıt verdi!
Konseri iptal edilen Melek Mosso’dan sert sözler! Binlerce kişiden alkış koptuKonseri iptal edilen Melek Mosso’dan sert sözler! Binlerce kişiden alkış koptu
Seren Serenğil Lerzan mutlu affetmedi davacıyım dedi.Seren Serenğil Lerzan mutlu affetmedi davacıyım dedi.
Sezen Aksu 35 bin ağaca ulaştıSezen Aksu 35 bin ağaca ulaştı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ödüllü astrolog Michaela’dan tüyler ürperten kehanetler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şeyma Subaşı’dan yarı çıplak üstsüz pozlar! “Spontane ve içtenlikle yapmazsanız…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ölümden dönen Sinem Ünsal’dan flaş açıklama! “Kaza boyutuna kıyasla…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülşen eleştirilere yanıt verdi!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Psikolog Esra Ezmeci’ye akıllara durgunluk veren soru! “Kocam iki eltimle…”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konseri iptal edilen Melek Mosso’dan sert sözler! Binlerce kişiden alkış koptu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TÜİK enflasyonda madde sepetini yayımlamayı bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan ‘Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu aday olur mu?’ sorusuna yanıt
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Harbiye’de Yıldız Tilbe İzdihamı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GİZEM KARACA “DON’T GROW UP İTS A TRAP! (SAKIN BÜYÜME, BU BİR TUZAK!)
SON DAKİKA HABERLERİ
Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?Haziran 3, 2022-9:42 am
Deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?Haziran 3, 2022-9:42 am
En son ne zaman ve nerede deprem oldu? İşte 2 HaziranHaziran 2, 2022-9:59 am
Dışişleri Bakanlığı’ndan Almanya’ya sert tepkiHaziran 2, 2022-9:28 am
Avrupa futbolunda Amerikan devrimiHaziran 2, 2022-9:26 am
Arda Güler dünyada ilk sıraya yerleşti!Haziran 2, 2022-9:24 am
NATO’dan İsveç ve Finlandiya’ya: Türkiye’yle uzlaşınHaziran 2, 2022-9:22 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !