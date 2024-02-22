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Adnan Oktar’ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik ‘Tapınak Şövalyeleri’ne İstanbul turu

Adnan Oktar’ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik ‘Tapınak Şövalyeleri’ne İstanbul turu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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22 Şubat 2024 - 20:28

Adnan Oktar ve kedicikleri Türkiye’nin gündemini meşgul etmeye devam ederken, 1000 sayfalık yeni iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede Oktar’ın ‘Tapınak Şövalyeleri’ ile yakınlığı dikkat çekti. 9 kişilik bir ekibin İstanbul’a geldiği ve örgüt tarafından misafir edildiği belirtilirken Sanhedrin Meclisi detayı da yer aldı.

Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 1

Adnan Oktar hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede sapkın örgüt ağı ve karanlık ilişkileri bir kez daha deşifre edilirken; Oktar’ın ‘Tapınak Şövalyeleri’ ile yakınlığı hayret ettirdi.

 

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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 2

SANHEDRİN MECLİSİ’YLE DİYALOG HALİNDEYDİ

Show Haber’de yer alan habere göre; bin sayfalık yeni iddianameye göre Adnan Otar’ı bir kolu İsrail’de bir kolu da Amerika’daydı.

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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 3

İstihbarat servisleriyle ve yer altı örgütleriyle sıkı ilişkiler içerisindeydi.

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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 4

Masonik yapılardan olan Sanhedrin Meclisi’yle de diyalog halindeydi.

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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 5

‘TAPINAK ŞÖVALYELERİ’NE İSTANBUL TURU

Dahası Amerika’dan gelen ‘Tapınak Şovalyeleri’ ile kameraların karşısına geçmiş, İstanbul turu attırmıştı.

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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 6

Söz konusu yayında Oktar “Sizleri aramızda görmek bizler için büyük mutluluk” ifadelerini kullanmıştı.

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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 7

CEZAEVİNDEN MEKTUPLA TALİMATLARI DIŞARI AKTARILMIŞ

Öte yandan İddianamede örgütün güncel yapılanması anlatılırken, örgütün işleyişini daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklanan örgüt lideri Adnan Oktar’ın cezaevinden avukatlar aracılığıyla dışarda bulunan örgüt üyelerine yazdığı notları göndererek, örgüt üyelerinin örgüt ile bağlarını koparmalarını engellemeye çalıştığı vurgulandı.

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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 8

ADNAN OKTAR 15 GÜNDE 200 AVUKATLA GÖRÜŞMÜŞ

İddianamede örgütün güncel yapılanmasının şemasına da yer verildi.

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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 9

Örgüt lideri Adnan Oktar, yönetici konumunda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yer aldı.

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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 10

Onların altında ise ‘Hukuk grubu’ ve ‘sosyal medya grubu’ başlığı altında şüpheli isimleri yer aldı.

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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 11

İddianamede, örgüt lideri Adnan Oktar’ın cezaevinde 15 gün içerisinde 200 avukatla görüşmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 12

Daha önce 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar için yeni iddianamede 2 bin 758 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.

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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 13
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Adnan Oktar'ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik 'Tapınak Şövalyeleri'ne İstanbul turu - Sayfa 14
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