Adnan Oktar’ın karanlık ağı deşifre oldu! 9 kişilik ‘Tapınak Şövalyeleri’ne İstanbul turu

Adnan Oktar ve kedicikleri Türkiye’nin gündemini meşgul etmeye devam ederken, 1000 sayfalık yeni iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede Oktar’ın ‘Tapınak Şövalyeleri’ ile yakınlığı dikkat çekti. 9 kişilik bir ekibin İstanbul’a geldiği ve örgüt tarafından misafir edildiği belirtilirken Sanhedrin Meclisi detayı da yer aldı.
Adnan Oktar hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. Söz konusu iddianamede sapkın örgüt ağı ve karanlık ilişkileri bir kez daha deşifre edilirken; Oktar’ın ‘Tapınak Şövalyeleri’ ile yakınlığı hayret ettirdi.
SANHEDRİN MECLİSİ’YLE DİYALOG HALİNDEYDİ
Show Haber’de yer alan habere göre; bin sayfalık yeni iddianameye göre Adnan Otar’ı bir kolu İsrail’de bir kolu da Amerika’daydı.
İstihbarat servisleriyle ve yer altı örgütleriyle sıkı ilişkiler içerisindeydi.
Masonik yapılardan olan Sanhedrin Meclisi’yle de diyalog halindeydi.
‘TAPINAK ŞÖVALYELERİ’NE İSTANBUL TURU
Dahası Amerika’dan gelen ‘Tapınak Şovalyeleri’ ile kameraların karşısına geçmiş, İstanbul turu attırmıştı.
Söz konusu yayında Oktar “Sizleri aramızda görmek bizler için büyük mutluluk” ifadelerini kullanmıştı.
CEZAEVİNDEN MEKTUPLA TALİMATLARI DIŞARI AKTARILMIŞ
Öte yandan İddianamede örgütün güncel yapılanması anlatılırken, örgütün işleyişini daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklanan örgüt lideri Adnan Oktar’ın cezaevinden avukatlar aracılığıyla dışarda bulunan örgüt üyelerine yazdığı notları göndererek, örgüt üyelerinin örgüt ile bağlarını koparmalarını engellemeye çalıştığı vurgulandı.
ADNAN OKTAR 15 GÜNDE 200 AVUKATLA GÖRÜŞMÜŞ
İddianamede örgütün güncel yapılanmasının şemasına da yer verildi.
Örgüt lideri Adnan Oktar, yönetici konumunda Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna yer aldı.
Onların altında ise ‘Hukuk grubu’ ve ‘sosyal medya grubu’ başlığı altında şüpheli isimleri yer aldı.
İddianamede, örgüt lideri Adnan Oktar’ın cezaevinde 15 gün içerisinde 200 avukatla görüşmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.
Daha önce 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar için yeni iddianamede 2 bin 758 yıl 6 ay hapis cezası isteniyor.