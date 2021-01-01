Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Elektrik Zammı Uyarısı

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a elektrik zammı konusunda “Böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın!” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik dağıtım şirketlerinin “bankalara döviz üzerinden olan borçlar ile kuraklıkla maliyetlerin artmasını” gerekçe göstererek yüzde 8 ila 15 arasında zam talebinde bulunmasına ilişkin olarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, “Böyle bir şeyi onaylamayı sakın aklından bile geçirme, sakın!” diye uyardı.

“Bırakın zammı, iktidarın elektrik faturasında halka destek vermesi gerekir” diyen CHP lideri, “Ya fatura inmeli ya halka destek verilmeli! Eğer bu soygun devam ederse biz halkımızla birlikte kararımızı verip, bu şirketlere ve faturalarına karşı adımlarımızı atacağız” ifadelerini kullandı.

Elektrik dağıtım şirketleri, gelecek ekim ayında ve ardından da 2022 Ocak aylarını kapsayacak şekilde yeni zam ihtiyacı oluştuğunu belirterek, “Bankalara döviz üzerinden olan borçlar birikiyor. Kuraklıkla da maliyetler iki katına çıktı” gerekçesiyle yüzde 8 ile 15 arasında zam talebinde bulunmuştu. Temmuz ayında elektriğe yüzde 15 zam yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), sektörün talepleri doğrultusunda yeni bir elektrik zammını tartıştığı kamuoyuna yansımıştı.