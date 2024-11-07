Kartal’da grev bitti çöp dağları toplanmadı

İstanbul’da CHP belediyeciliği Kartal halkını isyan ettiriyor.

Önce konserlere milyon liralar yağdıran Kartal Belediyesi işçilerin zam teklifini kabul etmedi, şimdi de grev süresince biriken çöpleri toplamıyor.

Kartal Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel İş Sendikasının imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmeyerek, süresiz iş bırakma eylemi yapan temizlik işçileri 4 Kasım’da işlerine dönmesine rağmen ara sokaklarda biriken çöpler 3 gündür alınmadı.

KARTAL HALKI ÇÖPLERİN TOPLANMASINI İSTİYOR

İlçe genelindeki bazı mahallelerin ara sokaklarındaki farklı noktalarda çöplerin bir çoğunun toplanmamasına tepki gösteren vatandaşlar sorununun hemen çözülmesini talep etti.

Ana caddelerdeki çöpler Kartal Belediyesi ekiplerince alınırken ara sokaklarda ise çöp yığınları çevreye kötü kokular yaymayı sürdürüyor.

İşletmelere ait çöplerin sokaklara gelişigüzel bırakıldığı, bazı vatandaşların çöpleri atmadan önce ayırdığı gözlendi.

Konteyner kenarlarında biriken çöp yığınları nedeniyle sürücüler sokaklarda park yeri bulmakta zorlandı.

PİS KONU YÜZÜNDEN EVLERİN CAMLARINI AÇAMIYORLAR

Geri dönüşüm için atık toplayanların konteynerde biriken çöp yığınlarının üzerine çıkarak, bu atıkları ayıklamak zorunda kaldığı gözlendi.

Soğanlık Yeni Mahalle sakinlerinden Ercan Akdağ, çöpler yüzünden ara sokaklarda sineklerin arttığını ve pis koku nedeniyle evlerinde cam açamaz hale geldiklerini söyledi.

Çöplerin tamamen alınmaması nedeniyle sokaklarda çöp dağlarının oluştuğunu savunan Akdağ, “Aşırı derecede koku yapıyor. Çok fazla sinek var. Yığıldıkça çöp dağı oluştu. Evlerin camlarını açamıyoruz. Bir an önce bu sorunun çözüme kavuşması gerekiyor.” dedi.

KARTAL’DA ÇÖP DAĞLARI

Kartal Belediyesinde işçilerin grevi sürerken DİSK’E bağlı Genel İş Sendikası Genel Merkezince toplu iş sözleşmesinin anlaşmayla sonuçlandığının açıklanması üzerine Genel-İş Sendikasının İstanbul’daki 4 şubesi, 3 Kasım akşamı Kartal Belediyesine ait binanın önünde ortak açıklama yapıp süresiz iş bırakma eylemi başlattıklarını duyurmuştu.

Açıklamayı okuyan Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No’lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, CHP Genel Merkezi ile Genel-İş Sendikası Genel Merkezi’nin imzaladığı toplu iş sözleşmesini kabul etmediklerini belirterek, “Bu sözleşmeyi bizler işçilerle hazırladık, biz imzalayacağız. İrademizin gasbedilmesine karşı 4 şube olarak örgütlü gücümüzle masa tekrar kurulana kadar bu meydanda olacak, 4 Kasım Pazartesi sabahından itibaren süresiz iş bırakacağız. 4 belediyenin de işçileri burada, Kadıköy, Kartal, Maltepe ve Ataşehir. Arkadaşlarımızın desteği tam.” ifadelerini kullanmıştı.

Dört ilçenin ardından Beykoz Belediyesinde görevli Hizmet-İş Sendikası üyeleri de grev kararı almıştı. Hizmet-İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu, 8 Kasım Cuma greve başlayacaklarını duyurmuştu.