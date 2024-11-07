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Narin Güran cinayetinde ilk duruşma bugün! Tutuklu sanıklar adliyeye getirildi

Narin Güran cinayetinde ilk duruşma bugün! Tutuklu sanıklar adliyeye getirildi
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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07 Kasım 2024 - 9:39
Kamuoyunun günlerce yakından takip ettiği, umutla iyi haber beklediği ancak kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinde sanıklar ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

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