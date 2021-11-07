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Karabük’te tartışma yaratan heykeller! Rektörden açıklama geldi

Karabük’te tartışma yaratan heykeller! Rektörden açıklama geldi
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07 Kasım 2021 - 12:31

Karabük’te tartışma yaratan heykeller! Rektörden açıklama geldi

Karabükte tartışma yaratan heykeller Rektörden açıklama geldi

Karabük Üniversitesi’nde rektörü Prof. Dr. Refik Polat, son günlerde tartışılan oyun heykelleri ile ilgili “O zamanki harcanan para ile şu anki durumu kıyaslamak çok doğru olmaz. Fakat üniversitemizi, eğitim ve öğretimi sıkıntıya sokacak bir meblağ değildi. Harcanması gereken bir meblağdı. Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz” açıklaması yaptı.
Karabük Üniversitesi’nin 5 yıl önce yapılan Açık Hava Müzesi alanında uzun eşek, birdirbir, körebe, seksek, misket, ip atlama gibi eskiden sokaklarda oynanan oyunlar, heykellerle canlandırıldı. Rektör Prof. Dr. Refik Polat, son günlerde maliyeti nedeniyle tartışılan heykeller ile ilgili açıklama yaptı.

Prof. Dr. Refik Polat, şunları söyledi:

“Çocukluğumuzdan beri oynanan oyunlardı. Yeni nesil artık bu oyunları bilmiyorlar. Bizim de amacımız; görsel olarak da olsa bu oyunları yaşatmaktı. Burayı bir kültür park alanına dönüştürdük. Çocuk oyun ile bitki heykelleri, eski araç müzesi ve güneş saatinden oluşan bir alan. Burayı hafta sonları 5-6 bin kişinin ziyaret ettiği oluyor.

Çocuklarına bunları göstersinler, ne olduklarını anlatsınlar istiyoruz.

Karabükte tartışma yaratan heykeller Rektörden açıklama geldi

Türk örf, adet ve kültürümüzdeki bu oyunlar, çocukların tekrar belleklerinde yer alabilir diye düşünüyoruz. Bu nedenle üniversitemizin kültür parkına yerleştirdik.”

‘AFRİKALI ÖĞRENCİLERİMİZ DAHİ GELİP BAKIYOR’

Yabancı öğrencilere Türk kültürünü tanıttıklarını ifade eden Prof. Dr. Polat “O zamanki harcanan para ile şu anki durumu kıyaslamak çok doğru olmaz. Fakat üniversitemizi, eğitim ve öğretimi sıkıntıya sokacak bir meblağ değildi. Harcanması gereken bir meblağdı. Bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz.

Bunlar üniversitenin simgesi haline gelir ve öğrencilerimiz, Afrikalı öğrencilerimiz dahi bunlara gelip bakıyor.

Kendi kültürümüzü 11 binden fazla uluslararası öğrencisi olan Karabük Üniversitesi’nde, başka ülkelerin insanlarına tanıtmış oluyoruz. Böylelikle bazı şeylerin fiyatları sorgulanmaz” dedi.

 

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