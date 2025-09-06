Kanser Tedavisinde Yeni Umut: BioNTech’in Geliştirdiği İlaç Klinik Hedeflere Ulaştı

Covid-19 aşısıyla tanınan BioNTech, bu kez kanser tedavisinde umut verici bir başarıya imza attı. Şirketin geliştirdiği BNT323 adlı immünoterapi ilacı, Çin’de yürütülen klinik araştırmalarda birincil hedefini başarıyla tamamladı.

“Kritik Bir Eşik”

BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Özlem Türeci, BNT323’ün başarısını kanserle mücadele yolunda çok önemli bir adım olarak tanımladı. Türeci, “Bu aday ile birlikte ilk onkoloji programımız, ileri klinik gelişim aşamasında lisans almaya yönelik faz-3 sürecinde önemli bir noktaya geldi” dedi.

Meme Kanseri Araştırmalarında Çığır Açabilir

BNT323, özellikle tedavisi güç meme kanseri vakalarında umut ışığı oldu. “Trastuzumab Pamirtecan” adıyla test edilen ilaç, mevcut onaylı tedavilerle kıyaslandığında hastaların yaşam süresinde belirgin bir avantaj sağladı. Ara sonuçlara göre, hastalığın ilerlemediği dönemlerde bile anlamlı bir fayda görüldü.

Daha Az Yan Etki, Daha Hedefli Tedavi

BNT323, Antikor-İlaç Konjugatı (ADC) teknolojisine dayanıyor. Bu yöntem, kemoterapiyi doğrudan tümör hücrelerine taşıyarak yalnızca kanserli dokuları hedef alıyor. Böylece hastalar, geleneksel kemoterapilerde görülen yaygın yan etkilerden büyük ölçüde korunuyor.

Küresel Onkoloji Stratejisinin Parçası

BioNTech, bu ilacın sadece meme kanserinde değil, farklı kanser türlerinde de kullanılabilmesi için çalışmalar yürütüyor. ABD ve Avrupa Birliği’nde ruhsat başvuruları için ikinci bir faz-3 araştırması da devam ediyor. Türeci, BNT323’ün şirketin küresel onkoloji stratejisinin merkezinde yer aldığını belirtti.

Bu gelişme, kanser tedavisinde daha hedefli ve daha az yan etkili yöntemlere doğru atılmış büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.