”Vücudum Her Zaman Çok İyiydi”

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştıktan sonra Bodrum’a tatile giden Şeyma Subaşı, paylaştığı cesur pozlarla yine gündeme oturdu.

Sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi’nin milyarder olmadığı yönündeki iddialarının konuşulduğu zamanlarda ayrılma kararı almış ancak bir süre sonra barışmıştı. Yeniden barışması ile soluğu Bodrum’da alan ve ailecek tatil yapan Şubaşı, cesur pozlarıyla tekrar gündeme geldi.

BİKİNİSİYLE POZLARINI PAYLAŞTI

Minik pembe bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Şeyma Subaşı, takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Paylaşımını yorumlara kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

“VÜCUDUM HER ZAMAN ÇOK İYİYDİ”

Şubaşı yaptığı paylaşımın altına İngilizce olarak şu notu düştü:

“Sadece şu an değil, vücudum kendimi bildim bileli çok iyiydi. Bu da vücudunuza ve kendinize nasıl davrandığınızla ilgili. Mutlu vücut, mutlu zihin.”