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İstanbul’da hareketli dakikalar!

İstanbul’da hareketli dakikalar!
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04 Şubat 2023 - 16:40

İstanbul Sarıyer’de bir sürücü polis ekiplerini alarma geçirdi. Kullandığı kamyonetle iki motosiklete çarpan sürücü, kendisini durdurmak isteyen polisin aracına vurup kaçarken ortalığı savaş alanına çevirdi. Peşine düşen polisten Eyüpsultan’a kadar kilometreler boyunca kaçan sürücü, trafik polisi aracının da aralarında bulunduğu 3 araca daha çarptı. Kazanın ardından olay yerinden kaçmak için manevra yapan sürücü, kamyonetin lastiklerinin patlamasıyla yakalanabildi. Sürücü ile yanındaki arkadaşı gözaltına alınırken, kamyonette yapılan aramada uyuşturucu içiminde kullanılan malzeme bulundu.

Ayazağa Cendere Caddesi’nde dün 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, bir kuruyemiş firmasına ait 27 AFU 435 plakalı kamyoneti kullanan Cem O., Kağıthane yönüne giderken peş peşe iki motosiklete çarptı. Cem O., bir motosiklet sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı kaza sonrası durmayarak olay yerinden kaçtı. Cadde üzerinde oluşturulan denetim noktasında görevli bir polis ekibi, plakası bildirilen kamyoneti görerek dur ihtarında bulundu. İhtar üzerine denetim noktasında duran Cem O., polisin kamyonete doğru geldiğini görünce tekrar gaza bastı. Kamyonetiyle polis otosuna çarpan sürücü, Kemerburgaz yönüne kaçmaya başladı.

 

İstanbulda hareketli dakikalar Polis otosuna çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi

 

POLİS ARACI YOLDA SAVRULUP OTOBÜSE ÇARPTI

Haber verilmesi üzerine kamyonetin peşine çok sayıda polis ekibi takıldı. Polis ile kamyonet sürücüsü arasında kilometreler boyunca yaşanan kovalamaca Eyüpsultan Kemerburgaz’a kadar sürdü. Kovalamacaya Eski Kemerburgaz Yolu Caddesi’nde katılan bir Trafik polisi, kamyonetin önüne geçerek durdurmak için manevra yaptı. Bu sırada polis aracına çarpan kamyonet ardından Hasdal yönüne giden bir otomobile çarptı. Yolda savrulan polis aracı da Kemerburgaz yönüne ilerleyen İETT otobüsüne vurdu.

 

İstanbulda hareketli dakikalar Polis otosuna çarptı, ortalığı savaş alanına çevirdi

 

Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı kazaların ardından kamyonet sürücüsü geldiği yöne dönmek için geri manevra yapmak istedi. Bu sırada kamyonun ön lastikleri patlayınca, Cem O. ile yanındaki Cihan Ö. kapıları açarak kaçmaya başladı. Sürücü ile arkadaşı kısa süren kovalamacanın ardından polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisin kamyonet içinde yaptığı aramada, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat bulundu.

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