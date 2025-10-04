İSTANBUL’DA GEÇİM MALİYETİ DUDAK UÇUKLATTI!

İstanbul’da yaşam maliyeti, son verilere göre asgari ücretliler için neredeyse imkansız hâle geldi. İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) Eylül 2025 verilerine göre, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102 bin 45 lirayı geçti. Bu maliyet, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,8’lik bir artış anlamına geliyor.

YAŞAM MALİYETLERİ NELERİ KAPSIYOR?

İstanbul Planlama Ajansı’nın aylık olarak yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması” raporuna göre, maliyet hesaplamasında kira, gıda, ulaşım, sağlık, eğitim ve temel ihtiyaçlar dikkate alındı.

Araştırma, özellikle asgari ücretli aileler için geçim şartlarının giderek zorlaştığını ortaya koyuyor. Dört kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyetinin 100 bin liranın üzerine çıkması, İstanbul’da standart bir yaşam sürdürmeyi imkânsız hâle getiriyor.

MALİYET ARTIŞI YÜZDE 42’Yİ BULDU

Rapora göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 42,86 arttı. 2024’ün Eylül ayında dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 71 bin 431 lira olarak hesaplanmıştı. Bu, sadece bir yıl içinde ailelerin harcamalarının neredeyse 31 bin lira arttığı anlamına geliyor.

ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN KRİTİK DURUM

İstanbul’da güncel asgari ücret ile yaşam maliyeti arasında ciddi bir fark bulunuyor. Araştırma, asgari ücretle çalışan bir ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamasının neredeyse imkânsız hâle geldiğini gözler önüne seriyor.

Ekonomistler, bu durumun şehirde yaşam standartlarını ciddi şekilde düşürdüğünü ve özellikle kiraların, gıda ve ulaşımdaki artışın aile bütçelerini zorladığını belirtiyor.

İLERİYE DÖNÜK ÖNGÖRÜLER

İstanbul Planlama Ajansı, artan maliyetlerin enflasyon, enerji fiyatları ve gıda fiyatlarındaki yükseliş ile doğrudan ilişkili olduğunu vurguluyor. Uzmanlar, önümüzdeki aylarda da yaşam maliyetlerinin artmaya devam edebileceğini belirtiyor. Bu durum, İstanbul’da yaşayan dar gelirli aileler için ciddi ekonomik kaygılar yaratıyor.