İSRAİLİN ARKASINDA KİM VAR ?

KÜRESEL MEKANİZMANIN ÖTEKİLEŞTİRDİĞİ SİSTEMLER YENİ NORMAL OLDU

Hamas esirleri serbest bıraktı.

İsrail serbest bıraktığı esirlere baskı yapıyor.

İsrail siviller, masumlar ve bebeklerle yeniden savaşmak istiyor…

AVRUPA NEREYE GİDİYOR ?

ABD bu bölgede savaşa girerse tarihin en büyük kaybını yaşar…

ABD çok eski zamanlardan beri İsrail’in kuruluşundan bugüne dek İsrail’e askeri destek veriyor.

İran’da inanılmaz bir torpil dönerken Amerika’nın adalet sisteminin çöktüğünü, iki yüzlü evrensel hukuka aykırı yaklaşımlarının kendisine nasıl bir zarar verdiğini görmek imkânsız değil.

ABD U DÖNÜŞÜ YAPACAK

Rusya-Ukrayna savaşını tetiklediği gibi aynı şekilde kendi çıkarları için savaşı tetikleyen ABD’nin şu an tüm dünya ülkeleri içerisinde imajı zedelenen İsrail ne yapacak ?

İsrail’in aleyhine sonuçlanacak olan bu savaş sonunda ABD’nin çıkarlarına dönüşecek.

AMERİKA’NIN ASKERİ GÜCÜNÜ İSRAİL ÜZERİNDEN DERHAL ÇEKMESİ GEREKİYOR (!)

Yaptıklarının faturası sonunda Amerika’nın küresel hegemonyasını bitirecek.