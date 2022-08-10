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İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde katil tanıdık çıktı! ‘Kardeşimdir dedi öğrendik ki…’

İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde katil tanıdık çıktı! ‘Kardeşimdir dedi öğrendik ki…’
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10 Ağustos 2022 - 16:45

Yaklaşık 4.5 yıl önce kaybolan ve cesedine ait kemik parçaları Pendik’te bir arazide bulunan iş adamı Tekin Uğurlu’nun ailesi yaşadıkları acıyı İhlas Haber Ajansı’na anlattı. Tekin Uğurlu’nun kaybolmasından sonra katil zanlısı ile konuştuğunu belirten Tekin Uğurlu’nun eşi Özden Uğurlu, “Kardeşim diyordu Tekin’e, ne aradı ne sordu. “Abi eğer senin bu işte bir parmağın varsa iki elim senin yakanda olsun” dedim. “O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim” dedi. Öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş, toprağa gömmüş. Hiçbir şey olmamış gibi davranmış” dedi.

İş adamı Tekin Uğurlu, 2018’in Ocak ayında kaybolmuş ve ailesi hakkında kayıp ihbarında bulunmuştu. Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaybolan iş adamı Tekin Uğurlu dosyasını geçtiğimiz günlerde gelen bir ihbar üzerine yeniden açtı. İhbarı değerlendiren ekipler, Pendik’te bir ormanlık alanda çalışma yaptı ve üç ayrı parçaya ayrılmış halde kemikler bulundu.

Yapılan incelemelerde, kemiklerin Tekin Uğurlu’nun cesedine ait olduğu değerlendirildi. Uğurlu’yu öldürdüğü öğrenilen M.K. ve katil zanlısına yardım eden eşi D.K., babası B.K. ve annesi S.K. polis tarafından yakalandı.

İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde katil tanıdık çıktı Kardeşimdir dedi öğrendik ki...

 

“O BENİM KARDEŞİMDİR BEN ONA NASIL ZARAR VEREYİM” DEDİ. ÖĞRENDİK Kİ PARÇALAMIŞ, 3 PARÇAYA BÖLMÜŞ”

Uğurlu ailesi büyük acı yaşadıklarını ve olayın faillerinin gereken cezayı almalarını istediklerini ifade etti. Tekin Uğurlu’nun eşi Özden Uğurlu, “M.K. o ilk gün sabah geldi bizim evimize hiçbir şey olmamış gibi. Dedi ki “ne panik yapıyorsunuz, kafasını dinlemeye gitmiştir. Ortalığı kaldırıyorsunuz” dedi. Sonra gitti.

İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde katil tanıdık çıktı Kardeşimdir dedi öğrendik ki...

Öğleden sonra elbisesini değiştirdi başka bir taksi ile geldi. Ne aradılar, ne sordular o günden sonra. Karısı hiç aramadı hiç sormadı, arkadaştılar. Kardeşim diyordu Tekin’e, ne aradı ne sordu. “Abi eğer senin bu işte bir parmağın varsa iki elim senin yakanda olsun” dedim. “O benim kardeşimdir ben ona nasıl zarar vereyim” dedi.

İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde katil tanıdık çıktı Kardeşimdir dedi öğrendik ki...

Öğrendik ki parçalamış, 3 parçaya bölmüş, toprağa gömmüş. Hiçbir şey olmamış gibi davranmış. Karısıyla yapmış, bunu annesiyle yapmış, bunu babasıyla yapmış.

İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde katil tanıdık çıktı Kardeşimdir dedi öğrendik ki...

Hepsi, en ağır şekilde, ekmeksiz, susuz, güneşsiz, ışıksız. Tek başına küçücük bir yerde, vicdanıyla kalsın” dedi.

 

“ARARSAM BİR ŞEYLERİ SÖYLERİM” KORKUSU İLE ARAMADI”

Özden Uğurlu, “Onu parçalamışsa bunu temizleyen biri olması lazım. Bunu kendi karısı kendi annesi yapmış olması lazım. Karısı bu süreçte beni asla aramadı.

İş adamı Tekin Uğurlu cinayetinde katil tanıdık çıktı Kardeşimdir dedi öğrendik ki...

Vicdanından, korkusundan arayamadı. “Ararsam bir şeyleri söylerim” korkusu ile aramadı” diye konuştu.

 

“KATİLİN AVUKAT AĞABEYİNİN “BAŞINI DİK TUT” DEMESİ ADALETE SIĞMAZ”

Tekin Uğurlu’nun yeğeni Salih Uğurlu, “Polis merkezinden çıkarken katilin avukat ağabeyinin “başını dik tut” demesi adalete sığmaz. Bu zorumuza gitti. M.K.’nın iki ismi var. Bunlar ailece katiller. Biz kanun ve hukuk ile mücadele etmek istiyoruz. Adalete güveniyoruz” dedi.

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