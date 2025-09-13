İrem Helvacıoğlu, İlk Kez Anne Olmaya Hazırlanıyor

Sevilen oyuncu İrem Helvacıoğlu, hayatının en özel dönemlerinden birini yaşıyor. İlk kez anne olacak olan ünlü isim, karnı burnunda verdiği pozlarla hayranlarının karşısına çıktı.

35 yaşındaki Helvacıoğlu, yakın dostu Sebile Ölmez’in çektiği özel kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını dile getirdi. “Kavuşmaya az kaldı. Son fotoğraf gibi sürpriz sona çok hazırım.” sözleriyle heyecanını anlatan oyuncu, binlerce hayranından tebrik mesajı aldı.

Uzun süredir anneliğin heyecanını yaşayan Helvacıoğlu’nun paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Takipçileri, “Anne olmak sana çok yakışacak”, “Mutluluklar dileriz” ve “Şimdiden sağlıklı bir doğum olsun” yorumlarıyla güzel oyuncuya destek verdi.

Ünlü isim, kısa süre içinde kızına kavuşarak anneliğin ilk heyecanını yaşayacak.