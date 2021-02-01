Bennu Gerede’nin Oğlu Sevgilisini Çırılçıplak Paylaştı

Bennu Gerede’nin Oğlu Sevgilisini Çırılçıplak Paylaştı

Sosyetik fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medyada sevgilisinin çıplak pozunu paylaştı.

Bennu Gerede’nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay yarattı.

ÇIRILÇIPLAK HALİNİ PAYLAŞTI

Sosyetik fotoğrafçının oğlu Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova ile sarılırken pozunu Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafta Erkaya’nın sevgilisinin çırılçıplak halini yayınlaması şaşırttı. Erkaya, daha önce ise kendi çıplak karesini paylaşmıştı.