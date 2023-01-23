Emily Ratajkowski üstsüz şekilde ipe asıldı! Tedirgin eden görüntü!

Model Emily Ratajkowski son dönemde özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor. Güzel model bu sefer henüz ne olduğunu açıklamadığı projesiyle dikkat çekti. Üstsüz halde ipe asılan Emily “Kendi dublörlüğümü yapıyorum” dedi.
Model Emily Ratajkowski hayranlarına bilinmeyen bir projeyle ‘merhaba’ dedi. Emniyet kemeri ve ince siyah topuklu ayakkabılar dışında hiçbir şey giymeden havada süzüldüğü anları paylaşan model sosyal medyada gündem oldu.
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Emily Ratajkowski “Kendi dublörlüğümü yapıyorum” diyerek de cesaretini sergiledi.
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Ratajkowski özellikle Gone Girl ve 2013 tarihli “ Blurred Lines ” müzik videosundaki rolüyle tanınıyor olsa da, moda fotoğrafçısı ve yönetmen TORSO tarafından yönetilen bu çekimin yaklaşan bir kampanya olma olasılığı daha yüksek.
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Modelin sosyal medyayı sallayan paylaşımlarına “İnanılmazsın” yorumları geldi.
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Instagram yayınlarına göre, sanatçı yakın zamanda Burberry için Shakira, Mugler için Bella Hadid ve Interview Magazine için Nicki Minaj ile birlikte çalıştı.
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