İmamoğlu’ndan Yangın Yerlerine Fidan Açıklaması

Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirakleri adına yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikileceğini açıkladı.

İstabul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Türkiye’nin dört bir yanında süren yangınlar nedeniyle açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, “İBB ve iştiraklerimiz adına yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle oldu:

İBB ve iştiraklerimiz adına yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikeceğiz. Hiçbir şeyin, tüm yaşayan canlılarıyla yok olan ormanları birden geri getirmeyeceğini biliyoruz ancak hızlıca dikeceğimiz fidanlar doğanın canlanmasına katkı sağlayacaktır.