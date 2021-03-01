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İmamoğlu’ndan Yangın Yerlerine Fidan Açıklaması

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İmamoğlu’ndan Yangın Yerlerine Fidan Açıklaması
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30 Temmuz 2021 - 17:37
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Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirakleri adına yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikileceğini açıkladı.

İmamoğlu: Yangın Bölgelerine 1 Milyon 85 Bin Fidan Dikeceğiz

İstabul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Türkiye’nin dört bir yanında süren yangınlar nedeniyle açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu, “İBB ve iştiraklerimiz adına yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımı şöyle oldu:

İBB ve iştiraklerimiz adına yangın bölgelerine 1 milyon 85 bin fidan dikeceğiz. Hiçbir şeyin, tüm yaşayan canlılarıyla yok olan ormanları birden geri getirmeyeceğini biliyoruz ancak hızlıca dikeceğimiz fidanlar doğanın canlanmasına katkı sağlayacaktır.

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