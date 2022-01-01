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Buz Gibi Havaya Rağmen Ekmek ve Yağ Kuyruğu

Buz Gibi Havaya Rağmen Ekmek ve Yağ Kuyruğu
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26 Ocak 2022 - 15:01

Buz Gibi Havaya Rağmen Ekmek ve Yağ Kuyruğu

Kırşehir’de soğuk havaya rağmen ucuz ekmek almak isteyen yurttaşlar Kırşehir Belediyesi fırını önünde gece 23.00’te uzun kuyruklar oluşturdu.

Buz Gibi Havaya Rağmen Ekmek ve Yağ Kuyruğu

Son yılların en kuvvetli kar yağışı tüm ülkeyi esir alsa da; yurttaşların geçim mücadelesi, dondurucu soğuğa rağmen devam ediyor. Kırşehir’de yüzde 50 zam yapılan 200 gram ekmeğin fiyatı 2,25 liraya çıktı. Zammın ardından yurttaşlar Kırşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerine akın etmeye başladı.

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, tüm fırınlarda 27 Aralık Pazartesi gününden itibaren 200 gram ekmeğin 2,25 liradan satılacağı belirtilmişti.

Fırıncıların talebi ile bu kararın alındığı ifade edilen açıklamada, “Pazartesi gününden itibaren 200 gram somun, boz pide-lavaş, çiçek ekmek, kepek ekmek, baget ekmek, kepekli baget ekmeğin fiyatının 2,25 lira, 400 gram olan aynı ürünlerin ise 4,50 lira olarak uygulanmasına karar verildi” ifadelerine yer verilmişti.

SOĞUĞA RAĞMEN ‘UCUZ EKMEK’ SIRASI

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre; yurttaşlar 1 liraya satılan ekmekten alabilmek için kar yağışı altında ve dondurucu soğukta gece saat 23.00 civarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Bazı yurttaşlar iktidara tepki göstererek, “Halkın halinden habersiz bir yönetim var. Bizi bu hale getirenlere yazıklar olsun” diye konuştu.

Tam kapasite çalışan Kırşehir Belediyesi fırınında günlük 12 bin ekmek üretildiği ve bunun 4 bininin doğrudan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldığı belirtildi.

YURTTAŞ GÜNDÜZ DE YAĞ KUYRUĞUNDA

Gece ucuz ekmek için kuyrukta saatlerce beklemek zorunda kalan yurttaşlar gündüz de Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 99 liraya sarılan 5 litrelik ayçiçek yağı için kurum önünde bekledi. Yaklaşık 5 bin adet ucuz yağ saatler içerisinde tükendi. 5 litrelik yağ marketlerde 109 ile 175 lira arasında satılıyor.

Kırşehir’de son günlerde hava sıcaklığı gündüz – 10’yi buluyor, geceleri ise -10 dereceyi aşıyor.

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