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İmamoğlu ve Yavaş ilk kez karşı karşıya

İmamoğlu ve Yavaş ilk kez karşı karşıya
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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20 Ekim 2023 - 17:20
CHP’de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu konusunda karşı karşıya geldi.

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