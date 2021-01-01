İçkili Mekanlara Gidip İnsanları Taciz Ediyorlar
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Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi Türkiye’de de Taliban özentisi yobaz ve gerici grupları harekete geçirdi. Yobaz gruplar İstanbul’da kapı kapı dolaşıp propaganda yapıyor. REKLAM ALANI
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Taliban’ın uygar yaşam düşmanı yasaklarına özenen yerli yobazlar İstanbul’da Yenikapı balıkçı meyhanelerini dolaşıp vatandaşları taciz ediyor.
Meyhanelerde, barlarda, pavyonlarda insanları rahatsız eden Taliban özentisi gruplar, tebliğ adı altında propaganda yapıyor.
Bir şarap evine giderek çalışana da propaganda yapan grup bu görüntüleri de marifetmiş gibi sosyal medyada paylaşıyor. Dinci örgüte tepkiler de gecikmedi.
İşte sosyal medyada yerli talibancılara gelen tepkilerden bazıları👇
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