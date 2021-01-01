HaberKonseyi

İçkili Mekanlara Gidip İnsanları Taciz Ediyorlar

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İçkili Mekanlara Gidip İnsanları Taciz Ediyorlar
2 views
27 Ağustos 2021 - 17:24
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesi Türkiye’de de Taliban özentisi yobaz ve gerici grupları harekete geçirdi. Yobaz gruplar İstanbul’da kapı kapı dolaşıp propaganda yapıyor.
 

 

Taliban’ın uygar yaşam düşmanı yasaklarına özenen yerli yobazlar İstanbul’da Yenikapı balıkçı meyhanelerini dolaşıp vatandaşları taciz ediyor.

 

 

 

Meyhanelerde, barlarda, pavyonlarda insanları rahatsız eden Taliban özentisi gruplar, tebliğ adı altında propaganda yapıyor.

 

 

 

Bir şarap evine giderek çalışana da propaganda yapan grup bu görüntüleri de marifetmiş gibi sosyal medyada paylaşıyor. Dinci örgüte tepkiler de gecikmedi.

 

 

 

 

İşte sosyal medyada yerli talibancılara gelen tepkilerden bazıları👇
 

 

 

👇
 

 

 

👇
 

 

 

👇
 

 

 

 
 

 

 

👇
 

 

 

👇
 

 

 

 
 

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Fransa’dan Kritik Türkiye KararıFransa’dan Kritik Türkiye Kararı
Olay Sözler !Olay Sözler !
Rakipler Belli Oldu !Rakipler Belli Oldu !
Takımıyla Vedalaştı, Manchester’a Tarihi Transfer !Takımıyla Vedalaştı, Manchester’a Tarihi Transfer !
Mehmet Yılmaz’ın Yazısı Erdoğan’ı KızdıracakMehmet Yılmaz’ın Yazısı Erdoğan’ı Kızdıracak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Didem Yeni İşe Soyundu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İçkili Mekanlara Gidip İnsanları Taciz Ediyorlar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aman Deniz Dilini Tut
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgililerinden Ayrıldılar Çılgınca Eğlendiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Gülben’den Üzücü Haber
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fransa’dan Kritik Türkiye Kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Olay Sözler !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rakipler Belli Oldu !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Fotomodel Leopar Saldırısına Uğradı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DGS Tercih Kılavuzu Yayınlandı
SON DAKİKA HABERLERİ
Aman Deniz Dilini TutAğustos 27, 2021-5:07 pm
Sevgililerinden Ayrıldılar Çılgınca EğlendilerAğustos 27, 2021-3:29 pm
Gülben’den Üzücü HaberAğustos 27, 2021-3:16 pm
Ünlü Fotomodel Leopar Saldırısına UğradıAğustos 27, 2021-1:50 pm
DGS Tercih Kılavuzu YayınlandıAğustos 27, 2021-1:25 pm
Takımıyla Vedalaştı, Manchester’a Tarihi Transfer !Ağustos 27, 2021-1:10 pm
Kadın Örgütlerinden Cumhuriyet Kadınları Derneği’ne Sert TepkiAğustos 27, 2021-12:57 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.