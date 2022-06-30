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Dikkat çeken Türkiye analizi! ‘NATO için temel taş’

Dikkat çeken Türkiye analizi! ‘NATO için temel taş’
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30 Haziran 2022 - 16:49

Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan ortak Memorandum’la iki ülkeye NATO yolunun açılmasının yankıları devam ediyor. ABD’li yayın kuruluşu CNN konuya ilişkin yaptığı analizde Türkiye’nin NATO içindeki önemine dikkat çekti. Wall Street Journal ise “Erdoğan’ın tüm talepleri yerine getirildi” ifadeleri kullanıldı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleştirilen 32. NATO liderler zirvesi ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan ortak Memorandum’un dünya basınındaki yankıları sürüyor.

Türkiye-İsveç-Finlandiya tarafından imzalanan ortak Memorandum’da “Finlandiya ve İsveç’in PYD/YPG ve Türkiye’de FETÖ olarak tanımlanan örgüte destek sağlamayacağı” üzerinde anlaşma sağlandı. İki ülke terörle mücadelede Türkiye ile tam dayanışma ve işbirliği ile silah ambargosu olmayacağı garantisi verdiler. Türkiye de iki ülkenin üyeliği önündeki engelleri kaldırdı.

‘NATO TÜRKİYE’Yİ KAYBETMEYİ GÖZE ALAMAYACAĞINI TÜM DÜNYAYA İLAN ETTİ’

CNN bugün konuya ilişkin yaptığı analizde çarpıcı ifadelere yer verdi. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımının birlik için büyük bir kazanç olduğuna dikkat çeken CNN, “NATO Türkiye’yi üye olarak kaybetmeyi göze alamayacağını tüm dünyaya ilan etti.” ifadelerini kullandı.

Söz konusu analizden dikkat çeken diğer başlıklar şöyle;

“Kremlin ve NATO arasında bir çatışmaya dönüşen Avrupa savaşında Türkiye, Rusya’ya yaptırım uygulama konusunda müttefiklerine katılmamayı ve savaşan taraflar arasında arabuluculuk teklifinde bulunmayı tercih ederek kendisini tarafsız olarak konumlandırdı.

“TÜRKİYE NATO İÇİN HER ZAMANKİNDEN DAHA DEĞERLİ! ABD’DEN SONRAKİ EN BÜYÜK 2. ORDU”

Uzmanlar, Türkiye’nin bugün NATO için her zamankinden daha değerli olduğunu söylüyor. Ülke ittifakın güneydoğu kanadında yer alıyor ve Rusya ile Batı arasında kilit bir rol oynayabilir.

Türkiye ayrıca ABD’den sonra ittifaktaki en büyük ikinci orduyu elinde tutuyor ve siyasi istikrarsızlık geçmişi olan bir dizi Ortadoğu ülkesiyle sınır komşusu.

“SAVUNMA VE GÜVENLİK POLİTİKASININ TEMEL TAŞI”

Türkiye, II. Dünya Savaşı’nın ardından kurulmasından sadece üç yıl sonra, 1952’de NATO’ya katıldı ve ittifakın savunma ve güvenlik politikasının ‘temel taşı’ olarak görüyor.”

CNN’in analizinde Türkiye ve müttefik ülkeler arasında görüş ayrılıkları yaşansa da nihayetinde Türkiye ve NATO’nun birbirine ihtiyacı olduğu belirtildi.

Dikkat çeken Türkiye analizi NATO için temel taş

WSJ:ERDOĞAN’IN TÜM TALEPLERİ YERİNE GETİRİLDİ

 

ABD’nin en saygın kuruluşlarından biri olan Wall Street Journal ise 3 ülke arasındaki toplantı başladığında beklentilerin düşük olduğunu belirtti ve “Anlaşmaya varılıp varılamayacağı hiç de kesin değildi.” ifadelerini kullandı.

Haberin devamında İsveç ve Finlandiya’nın, terör örgütlerine desteği sona erdirmeyi ve Türkiye’ye silah satışlarına yönelik kısıtlamaları durdurmayı kabul ettiği vurgulandı ve “Erdoğan’ın tüm talepleri yerine getirildi” ifadeleri kullanıldı.

WSJ’ye konuşan diplomatlar NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in anlaşmanın yapılmasında merkezi bir rol oynadığını öne sürdü.

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