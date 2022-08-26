mimardı modacı oldu

Sosyetenin ünlü isimlerinden.

Sosyetik güzel genç girişimci Büşra Aslan mimarlık fakültesini bitirdikten sonra modacılığı mesleğine başladı. İlk deneyimini mayo çizerek yaptı ve plaj kostümlerine büyük ilgi gösterildi.

İnstagram hesabından satış yapmaya başlayan Büşra Aslan mayolarına büyük ilgi gösterildi. Seyahat etmeyi çok sevdiğinin söyleyen Aslan

” İspanya gördüğü renkli şapkalardan sonra modelist mesleğine ilgi gösteren Aslan ilk işlerinde mayo, şapkaları ve plaj kıyafetlerine sosyete dünyasında büyük ilgi gösterildi.

Siren Ertan ve Eda Taşpınar genç modacının mayoların tercih etti.



Yakın arkadaşı modelliğini yaptı.



İnstagram da siempre_des Barcelona markasının satışlarını yapmaya başlayan Aslan şimdi lüks tatil köylerinde stant açtı ve büyük ilgi gördü markanın çekimlerinde yakın arkadaşını

model olarak kullanan sosyetik güzel yeni sezonda da sosyetik Eda Taşpınar ile çalışmayı düşündüğünü belirtti.