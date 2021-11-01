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Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması: “Her bitiş bir başlangıçtır”

Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması: “Her bitiş bir başlangıçtır”
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01 Kasım 2021 - 16:17

Oktay Kaynarca’dan EDHO açıklaması: “Her bitiş bir başlangıçtır”

Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın bittiğini duyurdu: “Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoş çakalın.”

Oktay Kaynarca'dan EDHO açıklaması: "Her bitiş bir başlangıçtır"

Oktay Kaynarca Instagram hesabından merakla beklenen bir açıklama yaptı. Oyuncu başrolünde yer aldığı Eşkıya DÜnyaya Hükümdar Olmaz’ın bittiğini duyurdu.

İşte Oktay Kaynarca’nın veda satırları:

“At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir” Cengiz Han….
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim… Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum.
Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın…

 

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