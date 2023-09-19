Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

HSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte yükselmeye tabi olan hakim ve savcılar…

HSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte yükselmeye tabi olan hakim ve savcılar…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
1 views
19 Eylül 2023 - 13:09

Resmi Gazete’nin 19 Eylül 2023 Salı günkü sayısında Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları yer aldı. Karara göre yükselmeye tabi olan hakimler ve savcıların görev yerleri belli oldu.

19 Eylül 2023 Salı günkü Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre yükselmeye tabi olan hakimler ve savcıların görev yerleri belli oldu.

Resmi Gazate’de yer alan açıklamada, “2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 21’inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2023 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22’nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruta yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler” ifadeleri yer aldı.

İşte isim isim o liste…

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li sunucuya tepki: Kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksınCumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li sunucuya tepki: Kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
Elon Musk’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye oğlunu neden getirdiği belli olduElon Musk’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye oğlunu neden getirdiği belli oldu
Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili yeni gelişme!Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili yeni gelişme!
ABD basınına konuşan Erdoğan’dan Rusya mesajı!ABD basınına konuşan Erdoğan’dan Rusya mesajı!
Merve Taşkın’ın aylık kazancı sosyal medyayı salladı! Duyan inanamadıMerve Taşkın’ın aylık kazancı sosyal medyayı salladı! Duyan inanamadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ortaokul ve liselerde ortak sınavlar nasıl olacak? Konu soru dağılımı tabloları yayımlandı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa günün ilk yarısında yükseldi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD’li sunucuya tepki: Kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Azerbaycan, Karabağ’da harekete geçti! Antiterör operasyonu başlatıldı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Elon Musk’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye oğlunu neden getirdiği belli oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili yeni gelişme!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
HSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte yükselmeye tabi olan hakim ve savcılar…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Prof. Dr. Salih Zoroğlu’nun hasta çocuklar ve aileleriyle yazışmaları ortaya çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD basınına konuşan Erdoğan’dan Rusya mesajı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Veliler dikkat: Yeni dönemin detayları belli oldu! Takibe alınacaklar…
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD’de kaybolan F-35 savaş uçağının enkazı bulunduEylül 19, 2023-10:01 am
8 yıldır aranan suç örgütü lideri yakalandıEylül 19, 2023-9:58 am
Trafik sigortası için yeni karar…Eylül 19, 2023-9:56 am
Organize suç örgütüne şafak operasyonu! Gözaltılar varEylül 19, 2023-9:27 am
Erdoğan’dan 820 kişiye yeni kimlik! New York’ta teslim etti…Eylül 18, 2023-9:29 am
Diyarbakır’da 1’i kırmızı kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildiEylül 18, 2023-9:27 am
Kahramanmaraş’ta depremEylül 15, 2023-1:11 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !