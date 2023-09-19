HSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı! İşte yükselmeye tabi olan hakim ve savcılar…

Resmi Gazete’nin 19 Eylül 2023 Salı günkü sayısında Hakimler ve Savcılar Kurulu kararları yer aldı. Karara göre yükselmeye tabi olan hakimler ve savcıların görev yerleri belli oldu.

19 Eylül 2023 Salı günkü Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre yükselmeye tabi olan hakimler ve savcıların görev yerleri belli oldu.

Resmi Gazate’de yer alan açıklamada, “2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 21’inci maddesine göre 2 yıllık yükselme sürelerini aldıkları aylıkta Ağustos 2023 dönemi sonuna kadar bitiren Adli Yargı Hakim, Cumhuriyet Başsavcı ve Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerinin adlarını belirtir listeler 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 22’nci maddesi gereğince aşağıda gösterilmiştir. Sürelerini doldurdukları halde bu listede adlarını bulamayanlar ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde Hakimler ve Savcılar Kuruta yazılı olarak başvurmak sureti ile durumlarının yeniden incelenmesini isteyebilirler” ifadeleri yer aldı.

İşte isim isim o liste…