HAVACILIKTA 1500 YENİ PİLOT İHTİYACI

Türk Hava Yolları (THY), havacılık sektöründeki en önemli oyunculardan biri olarak, büyük bir pilot ihtiyacı olduğunu duyurdu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son yıllarda pilotaj bölümü, mezuniyet sonrası en yüksek gelir sağlayan alanlar arasında ilk sırada yer aldı. Bu da, havacılık sektörünün büyüyen talebine paralel olarak pilot açığının her geçen yıl daha da artmasına neden oluyor.

Havacılık Sektöründe Büyük Pilot Açığı: 1500 Yeni Pilot İhtiyacı

THY’nin Genel Müdürü İlker Aycı’nın açıklamalarına göre, şirketin gelecekteki operasyonel hedeflerine ulaşabilmesi için yaklaşık 800 pilot alımı yapmayı planladığı belirtildi. Ancak, sektördeki genel ihtiyaç çok daha büyük. THY dahil olmak üzere tüm havayolu şirketlerinin önümüzdeki yıllarda yaklaşık 1500 yeni pilota ihtiyaç duyacağı tahmin ediliyor. Bu durum, havacılık endüstrisinin hızlı büyümesi ve yeni uçuş rotalarının açılmasıyla birlikte pilot talebinin daha da artacağını gösteriyor.

Türkiye’deki havacılık sektörü, giderek daha fazla insanı bu alanda kariyer yapmaya teşvik ediyor. Pilotaj eğitimi, giderek daha fazla üniversite ve akademi tarafından sunulurken, pilotların gelecekteki maaşları ve çalışma şartları da sektördeki cazibeyi artıran unsurlar arasında yer alıyor. Ekonomik olarak bakıldığında, pilotaj bölümü, mezuniyet sonrasında hızlı bir şekilde yüksek gelir elde etme imkânı sunuyor, bu da gençlerin bu mesleği tercih etmelerinde önemli bir etken oluyor.

Havacılık sektörü için bu kadar kritik olan pilotaj alanındaki bu ihtiyaç, aynı zamanda eğitim programlarına olan ilgiyi artırıyor. Eğitim süreçlerinin zorluğu ve yüksek maliyetleri göz önüne alındığında, sektördeki nitelikli pilot sayısının artması için daha fazla devlet desteği ve özel sektör yatırımları gerektiği de ifade ediliyor.

THY, sadece ülke içindeki uçuşları değil, uluslararası alandaki büyümesini de sürdürüyor. Bu büyüme, daha fazla uçak ve daha fazla uçuş rotası anlamına gelirken, her bir yeni uçuş için yeni pilotlara olan ihtiyaç da paralel olarak artıyor. Özellikle, pandemi sonrası dönemde dünya çapında havacılık sektöründe yaşanan toparlanma, pilot açığını daha da derinleştiriyor.

Türk Hava Yolları’nın pilot alımı ve sektördeki genel ihtiyaç, havacılık sektöründe kariyer yapmayı düşünen gençler için önemli bir fırsat sunuyor. Ancak bu fırsat, aynı zamanda sektördeki eğitim ve altyapı yatırımlarının daha da güçlendirilmesini gerektiriyor.

TÜİK verilerine göre, en yüksek gelir sağlayan meslekler genellikle mühendislik alanlarında yer alıyor. Özellikle matematik mühendisliği, uçak mühendisliği, uzay mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği gibi uzmanlık alanları, kazanç sıralamasında üst sıralarda yer almakta. Ancak, son yıllarda pilotluk mesleği de yüksek gelir ve cazip çalışma koşulları nedeniyle gençlerin ilgisini çeken bir seçenek haline gelmiş durumda.

TOBB Sivil Havacılık Sektör Meclisi Başkanı Bilal Ekşi, pilotluk mesleğinin özellikle İngilizce bilen gençler için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Ekşi, sektörün gelecekteki pilot ihtiyacına dikkat çekerek, “Türk Hava Yolları’nın (THY) ihtiyaç duyacağı 800 pilotla birlikte toplamda 1500’e yakın pilot açığı söz konusu olacak. Bu nedenle, pilotluk eğitimi veren kurumlar ve havacılık sektörü bu açığı kapatmak amacıyla yoğun bir eğitim süreci başlatacak” dedi.

Ekşi, havacılık sektörünün her geçen yıl büyümeye devam ettiğini vurguladı ve sektördeki en önemli gündem maddelerinden birinin pilot yetiştirilmesi olduğunu söyledi. Türk havacılığının hızla gelişen bir sektör olduğunu ifade eden Ekşi, özellikle Ortadoğu’daki çatışmaların sektöre etkilerini düşürerek 2024 yılı için daha olumlu bir büyüme beklediklerini belirtti. Ekşi, bu çatışmaların sadece bölgedeki ülkeleri değil, Türkiye’deki havalimanlarını ve hizmet sağlayıcıları da olumsuz etkilediğini kaydetti.

Pilotluk mesleğinin avantajlarına da değinen Ekşi, gençleri pilot olmaya davet etti. “Yüksek gelirler ve mükemmel özlük hakları nedeniyle pilotluk mesleği oldukça cazip bir seçenek. 4 yıllık üniversite mezunu, 20-30 yaşları arasında ve orta-iyi seviyede İngilizce bilen gençlerimizi, eğitimlerimize katılmaya ve bu prestijli mesleği seçmeye çağırıyoruz. Eğitim süreci, yabancı dil yeterliliği ile başlıyor ve başarılı olan adaylar, iki yıl süren pilotluk eğitimini tamamladıktan sonra sektöre kazandırılıyor” dedi.

Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Pilotaj Eğitimi: Fırsatlar ve Zorluklar

Pilotluk eğitimi Türkiye’de hem devlet üniversitelerinde hem de vakıf üniversitelerinde veriliyor. Ancak devlet üniversitelerinin sayısı oldukça sınırlı. Eskişehir Teknik Üniversitesi, Türkiye’de devlet tarafından verilen tek pilotaj programını sunuyor ve her yıl sadece 6 öğrenci alıyor. Bunun dışında vakıf üniversiteleri de pilotluk eğitimi veriyor, ancak bu programlar oldukça yüksek maliyetli. Örneğin, Özyeğin Üniversitesi’nde pilotluk eğitimi almak isteyen öğrenciler, 950 bin TL ücretin yanı sıra 60 bin Euro uçuş ücreti ödemek zorunda. THK Üniversitesi, Karatay Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Okan Üniversitesi gibi diğer vakıf üniversitelerinde de pilotluk eğitimleri mevcut, ancak uçuş ücretleri ve toplam maliyetler öğrenci bütçelerini zorlayabiliyor.

Eğitim sürecinin maliyetleri, özellikle uçuş eğitimi ücretleri, pilotluk mesleğine olan ilgiyi artırırken, birçok gencin finansal zorluklar nedeniyle bu alana yönelmesini engelliyor. Eğitim ücretlerinin yüksekliği, sektördeki pilot açığının ne kadar ciddi olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak, sektördeki kazançlar, bu mesleğe yatırım yapmaya değer kılıyor. Örneğin, bir pilot 10 yılını doldurduğunda 152 bin TL maaş alırken, kaptan pilotlar ise 400 bin TL ile 600 bin TL arasında bir gelir elde edebiliyor.

Gelecek yıllarda havacılık sektöründe büyük bir pilot açığı olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Türk Hava Yolları ve diğer hava yolu şirketleri, bu açığı kapatabilmek için pilotluk eğitimlerine hız vermeyi planlıyor. Sektörün büyümesiyle birlikte, Türk pilotlarının uluslararası arenada daha fazla yer alması bekleniyor. Bu büyüme, Türk havacılığının global ölçekte daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak ve sektöre yönelik yatırımların artmasına olanak tanıyacak.

Havacılık sektörü ne kadar büyürse, Türkiye’nin bu büyümeden elde edeceği kazanç da o kadar artacak. Ekşi, sektördeki mevzuatların, hem halkın hem de havayolu şirketlerinin yararına olacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini ifade etti. Bu sayede, Türkiye’nin havacılık sektöründe daha güçlü bir konuma gelmesi sağlanabilir.

KAYNAK: medyaradar