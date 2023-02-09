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Hatay’da cezaevinde firar girişimi: 3 ölü, 9 yaralı…

Hatay’da cezaevinde firar girişimi: 3 ölü, 9 yaralı…
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09 Şubat 2023 - 15:27

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden, Hatay T Tipi Kapalı Cezaevinde bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun, yangın çıkartarak firar girişiminde bulunduğu açıklandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle firar girişimi engellenirken, çıkan olaylarda yaralanan 12 adli hükümlü ve tutukludan 3’ü hayatını kaybetti.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında bazı basın- yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili basın açıklaması yaptı.

Bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun yangın çıkartarak firar teşebbüsünde bulunduğu belirtilen açıklamada, mevzuat çerçevesinde gerekli müdahale yapıldığı ve çıkan olaylarda 12 hükümlü ve tutuklunun yaralandığı belirtildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3 hükümlü ve tutuklunun hayatını kaybettiği belirtilen açıklama şöyle:

*Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında bazı basın-yayın kuruluşlarında ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialarla ilgili basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

*Hatay T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan bir kısım adli hükümlü ve tutuklunun firar teşebbüsünde bulunması ve ardından yangın çıkarması nedeniyle; firarı önlemek, yangını söndürmek ve ceza infaz kurumunun tutuklu ve hükümlülerin güvenliğini sağlamak için yasal mevzuat çerçevesinde gerekli müdahale yapılmıştır.

*Müdahale sonucunda firar girişimi engellenmiş, yangın söndürülmüş tutuklu ve hükümlülerin güvenliği sağlanmıştır.

*Olaylara müdahale sırasında 12 adli hükümlü ve tutuklu yaralanmış, hastaneye sevk edilen yaralılardan 3’ü vefat etmiştir.

*Hadisenin soruşturulması için Adalet Bakanımız tarafından Adalet Bakanlığı müfettişleri ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü kontrolörleri görevlendirilmiş, olayla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.

*Ceza infaz kurumunda kadın hükümlü/tutuklulara tecavüz edildiği iddiaları ve diğer asılsız ithamlar tamamen gerçek dışıdır.

*Söz konusu olaylar neticesinde ceza infaz kurumunun hükümlü ve tutuklular tarafından kullanılamaz halde tahrip edilmesi nedeniyle hükümlü ve tutukluların başka ceza infaz kurumlarına sevki sağlanmıştır.

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