BERGÜZAR KOREL 8 AYDA 25 KİLO VERDİ, SEZONU AÇTI

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 8 ayda 25 kilo vererek dikkatleri üzerine çekti. Sağlıklı yaşam yolculuğuyla büyük bir dönüşüm geçiren Korel, yaz sezonunu açtığını Instagram’dan paylaştığı bikinili pozla duyurdu. 42 yaşındaki oyuncunun fit görüntüsü sosyal medyada büyük beğeni topladı.

DÜZENLİ SPOR VE BESLENMEYLE GELEN DEĞİŞİM

Ameliyatsız ve doğal yöntemlerle kilo verdiği öğrenilen Bergüzar Korel, her gün 2 saat yürüyüş ve 1 saat yüzme yaparak forma girdi. Fiziksel aktivitelerinin yanı sıra sağlıklı beslenme alışkanlıklarını da ihmal etmeyen oyuncu, yaşam tarzını tamamen değiştirdiğini gösterdi.

YAZA MERHABA DEDİ, TAKİPÇİLERİNDEN TEBRİK YAĞDI

Instagram hesabından pembe bikinisiyle bir kare paylaşan Korel, fotoğrafına “Evet, güneş koruyucunuzu sürün ama dağıtın” notunu ekleyerek hem sağlıklı yaşam hem de cilt sağlığına dikkat çekti. Güneşin zararlı etkilerine karşı takipçilerini uyarmayı da ihmal etmedi.

16 YILLIK MUTLU EVLİLİĞİN GÖLGESİNDE IŞILDAYAN BİR DEĞİŞİM

“Binbir Gece” dizisinin setinde tanışarak 2009 yılında Halit Ergenç ile evlenen Bergüzar Korel’in, Ali, Han ve Leyla adında üç çocuğu bulunuyor. Oyuncu, hem anneliği hem kariyeri hem de sağlıklı yaşam yolculuğuyla kadınlara ilham veriyor.

DOĞALLIĞIYLA TAKDİR TOPLUYOR

Estetik ya da cerrahi müdahaleye başvurmadan gösterdiği çaba, hayranları tarafından takdirle karşılandı. Sosyal medya kullanıcıları, Korel’in hem azmini hem de yeni görünümünü öven yüzlerce yorum yaptı.