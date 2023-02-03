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EYT’lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı

EYT’lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı
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03 Şubat 2023 - 16:37

EYT ile ilgili düzenleme TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. SGK Başkanı Kürşad Arat EYT’lilerin maaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 1

EYT’de adım adım sona geliniyor! Milyonları ilgilendiren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

“ASGARİ EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 LİRA”

Komisyona bilgi veren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Kürşad Arat, EYT’lilerin maaşlarının ne kadar olacağı ile ilgili açıklama yaptı. Arat, “Asgari emekli maaşı 5 bin 500 lira. Mevcut sistemde prim ödeme gün sayısına, hizmet yılına, çalıştığı sigorta koluna ve kazancına göre herkese ayrı maaş bağlanabiliyor, kişi bazında değişiyor.” ifadelerini kullandı.

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EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 2

EMEKLİ MAAŞI ALANLARIN SAYISI 14 MİLYONA YAKLAŞTI

Arat, Türkiye’de en son emekli olanların ortalama yaşının 54, EYT’li olarak tanımlanan grubun yaş ortalamasının ise 48,5 olduğunu belirtti.

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EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 3

Nüfusun yaşlanmasıyla emekli sayısında da bir artış olduğunu dile getiren Arat, 2000’lerin başında 6,5 milyon seviyesinde olan SGK’dan emekli maaşı alanların sayısının bugün itibarıyla 13,9 milyon kişiye ulaştığını kaydetti.

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EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 4

Arat, aktif/pasif sigortalı oranının ise 2’ler civarında olduğunu açıkladı.

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EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 5

“2 MİLYON 250 BİN KİŞİ ŞARTLARI SAĞLIYOR”

EYT düzenlemesinin SGK’nin mali yapısına etkisine değinen Arat, “SGK’da bugün itibarıyla gelirlerin giderleri karşılama oranı yüzde 96,2. Bu oran yüzde 100 olmadığı için ister istemez SGK açığı var.

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EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 6

Bu açık tarihin en düşük seviyesinde yani yüzde 0,30 düzeyinde.” diye konuştu. Kürşad Arat, EYT’li kapsamına girmek için 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalılık başlangıcı, prim günü ile sigortalılık süresini doldurmuş olma, 1999’da gelen yaş şartını sağlamama şartlarını karşılamak gerektiğini dile getirerek, “2 milyon 250 bin kişi bu şartları sağlıyor. Bu tanımda olanları EYT’liler olarak görüp buna göre maliyet hesaplarını ve kişi sayını hesapladık.” bilgisini verdi.

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EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 7

“NET ETKİ 131 MİLYAR LİRA”

EYT’nin maliyetinin unsurlarını anlatan Arat, şunları kaydetti: “Emekli aylığı yani emekli olduktan sonra ödeyeceğimiz maaş, bir maliyet unsuru. İkincisi, prim kaybı yani bu kişilerin hepsi emekli olur ve hiç çalışmazlarsa SGK’nin bundan kaynaklanacak bir sigorta prim kaybı olacak, bu da maliyetimiz oluyor.

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EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 8

Üç, bayram ikramiyesi; bu yasalaştıktan sonra her iki bayram ikramiyesini de almaya hak kazanıyorlar. Dört, 4/A’lar, SSK’liler açısından düşündüğümüzdeki maliyetin unsuru şu: Burada kamu işçileri de var. Kamu işçilerinin hem maaşı hem de bunlara ilişkin bir kıdem tazminatı var.

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EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 9

Bunların işten ayrılmasından kaynaklanan bir maaş tasarrufu var. Bunun yanında emekli olanların yerini alacakların bir maaş yükü var. Bunun konsolide etkisi, kamu personel bütçe etkisini de 9,5 milyar olarak görüyoruz. 4/A’lılar için toplam net etkinin 131 milyar lira olmasını öngörüyoruz.

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EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 10

“EYT’LİLERİN YÜZDE 87’Sİ ÇALIŞIYOR”

EYT’li olarak tanımladığımız, bu şartları sağlayanların ne kadarının çalıştığına baktığımızda bunların yüzde 87’si çalışıyor yani emekli olduktan sonra da büyük ihtimalle çalışmaya devam edecekler.

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EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 11

Teknik olarak bunlarda bir prim kaybı olmasını beklemiyoruz. Aynı kişilerin muhtemelen çalışıyorlarsa emekli olduktan sonra da çalışmaya devam edeceğini bekliyoruz.

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EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 12

4/A’lılar için prim kaybı olmayan maliyetin 194,4 milyar, prim kaybının olması durumunda ise maliyetin yaklaşık 255 milyar arasında olmasını öngörüyoruz. Ama net rakam mümkün değil çünkü emekliliği hak ettiği halde bu grup içerisinde yer alıp emekli olmayı tercih etmeyecek insanlar olabilir.”

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EYT'lilerin maaşı ne kadar olacak? Önemli bilgiyi SGK başkanı paylaştı - Sayfa 13

“EN HIZLI ŞEKİLDE SİSTEME SOKACAĞIZ”

EYT’lilerin emeklilik işlemlerinin ne kadar sürede tamamlanacağı, yeterince personel olup olmadığı konusuna da açıklık getiren Arat, “Uzun süreden beri bunun teknik altyapısını çalışıyoruz. Talepleri alıp en hızlı şekilde sisteme sokacağız.” diye konuştu.

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